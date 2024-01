ONE PIECE, le 3 battaglie più emozionanti combattute da Rufy

La storia di Rufy, pirata desideroso di solcare i mari alla ricerca dello ONE PIECE e di compagni con i quali condividere un'avventura, è stata segnata da momenti emozionanti, molti dei quali sono stati inseriti da Eiichiro Oda in scene d’azione e combattimenti a dir poco intensi e significativi per la crescita del protagonista.

Ecco, quindi, le 3 battaglie più emozionanti combattute da Rufy. Prima di lanciarci in questa classifica, occhio ad eventuali spoiler.

Al terzo posto troviamo il confronto con Rob Lucci, leader del CP9, durante la saga ambientata ad Enies Lobby. In quell’occasione Rufy ha dato prova di grande coraggio, forza e determinazione, raggiungendo per la prima volta il Gear Second per contrastare l’incredibile resistenza e potenza di Lucci trasformato. L’intensità del combattimento, unita al grido disperato di Nico Robin, decisa a voler viaggiare al fianco dei Mugiwara, e la dichiarazione di guerra al Governo Mondiale, rendono l’esito dello scontro uno dei momenti dal trasporto emotivo maggiore della serie.

In seconda posizione si classifica, invece, lo scontro tra Rufy e un suo caro amico: Vinsmoke Sanji, il cuoco dei Mugiwara. Costretto a sposare una delle figlie di Big Mom secondo un accordo stretto tra l’Imperatrice e suo padre, Vinsmoke Judge, Sanji ha cercato di allontanare i propri compagni, primo fra tutti il capitano, da quella situazione, arrivando persino a scontrarsi con loro. I colpi di Sanji, però, non trovarono risposte da Rufy, che dopo essersi lasciato attaccare ripetutamente, chiese all’amico di non lasciare la ciurma poiché senza di lui non sarebbe riuscito a diventare Re dei Pirati. Una sequenza di scene commoventi, per sottolineare l’incredibile rispetto e amicizia tra i due.

Infine, troviamo uno dei momenti più devastanti per Rufy nella battaglia contro Kuma sull’arcipelago Sabaody. In realtà, come si scoprirà più avanti, Orso Bartholomew ha deciso di separare tutti i Mugiwara per permettere loro di fuggire dall’assalto della Marina e per avere il tempo necessario a crescere e migliorare. Tuttavia, non conoscendo questi dettagli, Rufy ha visto sparire compagno per compagno di fronte ai suoi occhi, subendo un trauma dietro l’altro e scoppiando in lacrime per cercare di avere una spiegazione dal gigantesco bucaniere.

Per finire, ricordiamo che presto anche in Italia arriverà la collaborazione ONE PIECE Burger King, e vi lasciamo scoprire perché le capacità di Sanji vengono ancora sottovalutate. Cosa ne pensate di questa classifica? Ci sono altri scontri emozionanti combattuti da Rufy che meritano di rientravi? Fatecelo sapere nei commenti.