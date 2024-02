ONE PIECE, 3 ciurme di pirati che di sicuro potrebbero sconfiggere i pirati di Barbanera

Attualmente le acque del Nuovo Mondo si trovano in subbuglio. Eiichiro Oda ha accelerato il ritmo narrativo nella saga conclusiva di ONE PIECE organizzando alcuni grandi scontri ed eventi, pronti a segnare nuovamente il percorso dei Mugiwara, mentre altre ciurme come i Pirati di Barbanera continuano a mostrarsi terribilmente potenti.

Barbanera è uno dei quattro Imperatori e in quanto tale dispone di fama e poteri sterminati. Dopo aver teso un’imboscata ai pirati di Heart, capitanati da Trafalgar D. Law, Barbanera ha rapito Kobi della Marina, scatenando la furia del leggendario viceammiraglio Monkey D. Garp, giunto sull’isola Hachinosu per salvare il suo sottoposto con un’entrata in scena epocale.

In attesa di scoprire come la situazione si sia evoluta, e in vista del gran finale dell’opera, ecco tre ciurme del passato che potrebbero sconfiggere i pirati di Barbanera.

Iniziamo dai Pirati di Barbabianca, decaduti in seguito agli eventi della guerra a Marineford per salvare Ace. Per quanto Barbanera e i suoi uomini sia riusciti a sovrastare la potenza e la resilienza dell’Imperatore Barbabianca, assaltandolo per rubare poi i poteri del frutto Gura Gura, è sicuro che la flotta la completo, forte di Marco, Ace, ed Edward Newgate in persona, riuscirebbe a fermare i Pirati di Barbanera, se non addirittura ad ucciderne il capitano. Dopotutto in passato Ace da solo riuscì a mettere in grande difficoltà Barbanera, prima di venire sconfitto e catturato dalla Marina.

Eterno rivale di Barbabianca prima della sua morte, Gol D. Roger guidava una delle ciurme più strepitose dell’epoca precedente all’età dell’oro della pirateria, che gli ha consentito di attraversare le pericolose acque del Nuovo Mondo e di arrivare a Laugh Tale, isola dove ha lasciato il ONE PIECE. Composta da Roger in persona, Silvers Rayleigh, Scopper Gabin, Kozuki Oden e tanti altri membri straordinariamente potenti, tra cui due futuri imperatori ancora giovani, Shanks e Buggy, la ciurma del re dei pirati avrebbe sicuramente schiacciato i pirati di Barbanera in un confronto diretto.

Infine, troviamo i pirati di Rocks, guidati dal misterioso Rocks D. Xebec, interessato unicamente al potere e per questo a creare un equipaggio devastante, dedito alla violenza e alle aggressioni brutali. La ciurma poteva contare membri di rilievo, come tre futuri Imperatori, Kaido, Big Mom, Barbabianca, e Shiki il Leone Dorato. Nell’incidente di God Valley fu richiesta un’alleanza tra i marine guidati da Monkey D. Garp e i pirati di Roger per fermare la loro furia. Questo dovrebbe essere indicativo della loro straordinaria forza bruta, sufficiente a sconfiggere tranquillamente i pirati di Barbanera.