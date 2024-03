ONE PIECE: 3 ciurme che potrebbero sconfiggere i pirati di Shanks il Rosso

Il manga di ONE PIECE è attualmente in pausa e per cercare di scongiurare l'attesa fino al prossimo capitolo abbiamo provato a immaginare cosa succederà nella Saga Finale. Quali ciurme potrebbero sconfiggere i temibili pirati di Shanks il Rosso? I contendenti non sono molti!

I pirati del Rosso sono una delle ciurme più potenti e temute nel mondo di ONE PIECE. Sono guidati dall'Imperatore Shanks, ex membro della ciurma di Gol D. Roger, ma in realtà siamo ancora in attesa di conoscere la loro reale forza. Che queste tre ciurme possano effettivamente sconfiggere i pirati del Rosso nella rotta verso Laugh Tale?

Molto probabilmente, nella saga finale di ONE PIECE vedremo scontrarsi i pirati del Rosso con la Cross Guild. Nell'organizzazione criminale che ha messo gli occhi sulla Marina fanno parte ben due acerrimi rivali di Shanks, Buggy il Clown e Mihawk. Il primo dei due è fortemente legato a Shanks, con il quale ha trascorso la gioventù nella ciurma di Roger. Il secondo, invece, è lo spadaccino più forte, rivale numero uno 1 di Shanks. Ma il trio formato da Buggy, Mihawk e Crocodile è realmente capace di contrastare Shanks, Ben Beckamann, Yasop e Lucky Lou? Un eventuale scontro, probabilmente, penderebbe a favore della ciurma del Rosso. A proposito, avete già visto il Jolly Roger della Cross Guild di ONE PIECE?

I pirati di Cappello di Paglia sono destinati a incontrare i pirati del Rosso. Vedremo Rufy incontrare nuovamente Shanks e Usopp suo padre Yasop. Ma si tratterà di un incontro amichevole, oppure le due ciurme si daranno battaglia? Sarà la Saga di Elbaf a sancirlo – sarà nel prossimo arco che Shanks rivelerà le sue vere intenzioni in ONE PIECE? - ma i Mugiwara potrebbero sicuramente dire la loro in un conflitto tra le parti.

A nostro modo di vedere le cose, i Pirati del Rosso si andranno a schiantare sui Pirati di Barbanera. Parliamo delle due ciurme più forti attualmente in mare nel Nuovo Mondo. A capeggiarle ci sono due dei pirati più forti di ONE PIECE e sarà il risultato dello scontro tra capitani a sancire l'esito della battaglia. Attualmente, i Pirati di Barbanera sono i più accreditati per battere i Pirati del Rosso.

