ONE PIECE, 3 cose (e due chicche) che potreste non conoscere su Jinbe

Ultimamente, Jinbe di One Piece è tornato sotto i riflettori grazie a Katsuhisa Hoki. Il doppiatore di Jinbe in One Piece ha parlato del nuovo film del brand, esaltando la fanbase. Invece, a proposito del personaggio di Jinbe: siete sicuri di conoscerlo a fondo? Oggi vi parliamo di alcuni dettagli sull'uomo-pesce che potrebbero esservi sfuggiti!

È il primo uomo-pesce ad aver manifestato il potere dell'Haki

Quando Rufy ha combattuto contro Arlong, nella mini-saga dedicata a Nami, il villain e il suo gruppo non hanno mai utilizzato l'Haki per affrontare il protagonista, quindi possiamo dedurre che non fossero capaci di utilizzarlo. Anche se, nel Nuovo Mondo, i Mugiwara si sono diretti sull'Isola degli Uomini-Pesce, incontrando più di un combattente in grado di utilizzare l'Haki, Jinbe resta comunque il primo della sua specie ad aver dimostrato di possederlo.

È l'unico dei Mugiwara ad aver avuto un rapporto molto stretto con il Governo

Jinbe è un ex membro della Flotta dei Sette e questo implica che, in passato, fosse in qualche modo legato al Governo Mondiale. Il suo obiettivo era quello di sfruttare la propria posizione per migliorare i rapporti tra uomini-pesce ed umani, cercando di eliminare ogni forma di discriminazione.

Inizialmente doveva essere un villain

Il Jinbe che abbiamo imparato a conoscere ed amare è un personaggio buono, altruista e premuroso. Non tutti sanno, però, che Eiichiro Oda, in un primo momento, non voleva che l'uomo-pesce entrasse a far parte della ciurma di Mugiwara. Originariamente, infatti, avrebbe dovuto avere un aspetto diverso, più somigliante a quello di un demone marino della mitologia giapponese e, soprattutto, era stato pensato per essere un nemico, il vero villain che aveva manipolato Arlong.

Tra le altre cose importanti che caratterizzano Jinbe, ricordiamo anche che è stato l'unico Mugiwara presente a Marineford insieme a Rufy e, soprattutto, il suo gruppo sanguigno si è dimostrato uguale a quello del protagonista.

Questo dettaglio è stato fondamentale per salvare Rufy quando, dopo la battaglia con Hody Jones, ha avuto il bisogno urgente di una trasfusione.



Intanto, vi ricordiamo che One Piece tornerà il prossimo mese con il capitolo 1110 e l'hype della community sta salendo sempre di più.