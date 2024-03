ONE PIECE, 3 Frutti del Diavolo che possono uccidere con un colpo solo

Come molti appassionati sanno, One Piece è pieno di Frutti del Diavolo potentissimi. Ce ne sono alcuni che possono addirittura chiudere uno scontro in un istante o poco più. Quali sono i Frutti del Diavolo che uccidono immediatamente l'avversario? Attenzione, d'ora in avanti ci saranno spoiler su One Piece.

Rombo-Rombo

Il Frutto del Diavolo posseduto da Ener è un Logia che permette all'utilizzatore di avere totale padronanza dei fulmini. Con questa abilità è possibile distruggere intere isole senza nemmeno curarsi del Risveglio del Frutto e, non a caso, è stato affidato da Oda ad uno dei villain più memorabili di One Piece.

Soul-Soul

I poteri di Big Mom derivano da un Frutto del Diavolo che consente di strappare l'anima ad un individuo o parte della sua vita in un colpo solo. Decisamente terrificante, pur funzionando solo su bersagli che temono Big Mom. Nonostante questo apparente punto debole, le anime estratte dalle persone spaventate possono essere inserite perennemente in oggetti inanimati come le nuvole o le palle di fuoco, cosa che rende Big Mom ancora più letale.

Tremor-Tremor

Chiudiamo con il classico ed intramontabile Frutto del Diavolo appartenuto prima a Barbabianca e poi al misterioso Barbanera in One Piece. La capacità di generare terremoti e tsunami è semplicemente una delle più angoscianti nell'universo creato di Oda perché può sconfiggere i nemici in un battito di ciglia con dei veri e propri disastri naturali!

Ovviamente, sono inclusi nella lista dei Frutti del Diavolo letali anche quelli di natura venefica come il Venom-Venom di Magellan e il Gas-Gas di Caesar Clown, entrambi estremamente pericolosi.

