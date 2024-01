ONE PIECE, i 3 Frutti del Diavolo che potrebbero rendere Koby un grande Marine

Rispetto alla sua prima apparizione, Koby è un personaggio irriconoscibile. Entrato nei Marine, grazie alla guida di Mokey D. Garp è diventato già un combattente esperto. Egli ha tutte le possibilità di diventare una delle figure di spicco dell'esercito del Governo Mondiale, ma se avesse in dote questi 3 Frutti di ONE PIECE sarebbe imbattibile.

Partito praticamente da zero, Koby è divenuto un Marine capace è temibile. Egli è colui il quale ha avuto il coraggio di ribellarsi agli scontri di Marineford, nonché erede del titolo di 'eroe della Marina' proprio come il suo maestro Garp. Inoltre, è divenuto un eccellente combattente corpo a corpo in grado di padroneggiare l'Haki del Colore dell'Armatura. Ma se Koby possedesse uno di questi 3 Frutti del Diavolo potrebbe diventare Grand'Ammiraglio e cambiare la Marina dall'interno.

Koby può ancora diventare uno degli Ammiragli di ONE PIECE e con il frutto del diavolo senza nome di Urouge, il capitano dei Pirati monaci corrotti che fa parte della Peggiore Generazione. Il frutto in questione è di tipo Paramisha e permette di convertire i danni subiti in forza fisica, andando ad aumentare la muscolatura e le dimensioni del corpo. Per un combattente dalla breve distanza e spericolato come Koby, questo frutto sarebbe a dir poco perfetto.

E se Koby ottenesse il Frutto del Diavolo dell'ex Grand'Ammiraglio? Sengoku è ancora vivo e in possesso dell'Homo Homo modello Buddha. Un giorno, però, questo Zoo Zoo mitologico che dona la capacità di trasformarsi in un enorme Buddha potrebbe arrivare nelle mani di Koby, come testimonianza di un passaggio di consegne.

L'ultimo Frutto del Diavolo che permetterebbe a Koby di coronare i suoi sogni e rivoluzionare il Governo Mondiale corrotto sarebbe il Pad Pad di Bartholomew Kuma. Soprattutto nella Saga dell'Isola del Futuro abbiamo scoperto le reali capacità di questo frutto, uno dei Paramisha più forti dell'opera. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un passaggio di consegne. Kuma ha sempre ricercato la libertà e Koby potrebbe essere colui il quale infine riuscirà a ottenerla. Il destino di Koby in ONE PIECE sembra essere già stato scritto, per cui difficilmente otterrà un frutto. Proprio come Garp riuscirà a imporsi solo con i suoi pugni.