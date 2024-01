ONE PIECE, 3 Frutti del Diavolo che potrebbero rendere Nami fortissima

Nami è un personaggio-icona del brand di One Piece. Purtroppo, la navigatrice non è una delle migliori combattenti della ciurma dei Mugiwara e, nonostante Nami abbia sconfitto alcuni temibili nemici dopo il time-skip in One Piece, diventerebbe molto più forte se potesse usufruire dei poteri di alcuni Frutti del Diavolo. Quali?

3 - Warp-Warp

Questo particolare Paramisha potrebbe potenziare le capacità difensive di Nami, consentendole di teletrasportarsi istantaneamente da un posto all'altro e, soprattutto, di spostare la propria ciurma per salvarla da situazioni disperate. Non bisogna dimenticare che il teletrasporto potrebbe anche risultare un'ottima arma offensiva per mettere fuori gioco gli utilizzatori di un Frutto del Diavolo, spedendoli in mare aperto.

2 - Soul-Soul

Il Frutto in questione renderebbe Nami in grado di sottrarre l'anima ai nemici che hanno paura di lei. Oltre a ciò, Nami potrebbe utilizzare frammenti della propria anima per creare altri Zeus, combinandoli alle nuvole. È proprio grazie all'ottenimento di uno degli "homies" di Bib Mom che Nami ha visto la sua taglia aumentare considerevolmente dopo l'Arco di Wano in One Piece.

1 - Rumble-Rumble

Secondo alcune dichiarazioni di Eiichiro Oda in persona, se Nami avesse un Frutto del Diavolo, sarebbe il Rumble-Rumble. Questo Logia farebbe guadagnare alla giovane navigatrice la capacità di creare fulmini e trasformarsi in essi ogni volta che vuole per diventare estremamente veloce e letale. Semplicemente uno dei Frutti più potenti di One Piece.

Cosa ne pensate di queste proposte di Frutti del Diavolo per Nami? Ve ne vengono in mente altri che sarebbero incredibilmente efficaci per potenziarla? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.