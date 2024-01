ONE PIECE, 3 Frutti del Diavolo che potrebbero rendere Zoro ancora più forte

Roronoa Zoro è il primo compagno che Rufy ha portato sulla sua nave per raggiungere il One Piece. Il suo sogno è diventare lo spadaccino più forte del mondo: per raggiungere il proprio obiettivo, Zoro è riuscito a padroneggiare la "Tecnica a Tre Spade". Anche se ha ottenuto diverse abilità ed è diventato potentissimo, però, il pirata non ha un Frutto del Diavolo. Quale sarebbe quello più adatto?

Frutto Chop-Chop

Il Frutto del Diavolo mangiato da Buggy il Clown, recentemente diventato Imperatore del Mare. Il suo utilizzatore può dividere il proprio corpo a pezzi e controllarli. Conoscendo Zoro, usufruirebbe di questa capacità per evitare ogni tipo di taglio, sfuggendo persino ai fendenti di Haki del temibile Mihawk.

Frutto More-More

Un Frutto che è apparso in un episodio filler di One Piece, ma che sarebbe l'ideale per lo spadaccino cacciatore di pirati. More-More consente infatti al suo possessore di aumentare la dimensione e la velocità degli oggetti che tocca. Inutile dire che con ben tre spade da sfiorare, Zoro potrebbe surclassare qualsiasi avversario.

Frutto Dice-Dice

Questo Paramisha permette, a chi lo mangia, di trasformare ogni parte del proprio corpo in una lama d'acciaio. Con questo potere, Zoro sarebbe quasi del tutto invulnerabili agli attacchi da taglio e potrebbe essere alla pari degli spadaccini migliori al mondo. Anche Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, ha affermato con convinzione che, se Zoro dovesse ottenere un Frutto del Diavolo, sarebbe sicuramente il Dice-Dice.

E voi, come vedreste Zoro con un Frutto del Diavolo? Vi piacerebbe o credete che vada preservata la sua unicità come spadaccino senza Frutti, ancora in grado di nuotare? Fatecelo sapere nei commenti.