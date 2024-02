ONE PIECE, 3 Frutti del Diavolo che renderebbero la Ciurma di Barbanera quasi imbattibile

Il mondo di One Piece ha presentato ai fan, nel corso degli anni, un numero spropositato di ciurme di pirati: una delle più temibili è sicuramente quella guidata da Barbanera, Imperatore che nasconde un enorme segreto in One Piece. Con quali Frutti del Diavolo questo gruppo di pirati diventerebbe inarrestabile? Facciamo delle ipotesi!

String-String - Utilizzatore: Doflamingo

Questo Paramisha garantisce al suo possessore la capacità di generare e manipolare le corde. Anche se, ad un primo sguardo, potrebbe sembrare un Frutto del Diavolo poco potente, è in realtà molto pericoloso. Le corde, infatti, sono talmente taglienti da permettere, a chi le utilizza, di fare a fettine gli avversari con una facilità disarmante. Inoltre, come abbiamo visto nella Saga di Dressrosa, le corde possono essere usate anche per chiudere in un'enorme gabbia intere nazioni, tenendole sotto scacco. Inoltre, il Frutto String-String, se risvegliato, può trasformare oggetti inanimati, come i palazzi, in corde.

Magma-Magma - Utilizzatore: Akainu

Questo Frutto del Diavolo ha ucciso Portgas D. Ace e ferito gravemente anche Barbanera. Il Magma-Magma conferirebbe, ad un membro della Ciurma di Marshall D. Teach, l'abilità di creazione del magma e di trasformarsi in quest'ultimo. Il magma può incenerire completamente le persone e garantire il controllo totale di un campo di battaglia, elemento che sarà fondamentale negli scontri finali di One Piece.

Op-Op - Utilizzatore: Law

I poteri di Law sono tra i più affascinanti di tutto One Piece. Il suo Frutto del Diavolo consente la creazione di una "Room" che è il fulcro di ogni abilità del Chirurgo Pirata. All'interno di questo "spazio separato", che Law sceglie di volta in volta e rinchiude in una sorta di sfera, può fare più o meno ciò che vuole: tagliare i nemici in diversi pezzi senza ferirli, dar loro scosse elettriche e persino scambiarsi di posto con il malcapitato di turno se necessario, teletrasportandosi da una parte all'altra della Room. Anche in questo caso, il Risveglio del Frutto porterebbe un'aggiunta fondamentale al ventaglio di poteri a disposizione: l'utilizzo della Room sugli oggetti, come le spade o, più in generale, le armi.

