ONE PIECE, 3 Frutti del Diavolo che renderebbero Sanji ancora più forte

Nel mondo di ONE PIECE i Frutti del Diavolo non sono tutto, come inizialmente era possibile pensare. Alcuni dei più forti, come Gol D. Roger o Garp, non possiedono alcun potere derivante da un frutto. A ogni modo, averne mangiato uno concede un fattore d'imprevedibilità a volte decisivo. Quale Frutto renderebbe Sanji ancora più forte?

Il cuoco dei Mugiwara è un combattente piuttosto versatile, che con la sua sola forza a disposizione è in grado di generare fiamme oppure di sferrare attacchi rapidissimi. In seguito ai fatti di Whole Cake Island e Wano sappiamo che il corpo di Sanji non è come quello di un qualsiasi essere umano, ma che è stato modificato geneticamente da suo padre Vinsmoke Judge. Ma quanto potrebbe essere forte un superumano con a disposizione il potere di un Frutto? Sanji ha battuto avversari importanti in ONE PIECE, ma così sarebbe implacabile.

Sappiamo tutti che l'unico Frutto del Diavolo che Sanji vorrebbe mangiare è il Suke Suke, quello che permette di diventare invisibili e che è ora in possesso di Shiryu. Abbiamo già visto Sanji avere accesso a questo potere grazie alla Suit sviluppata dal Germa 66 e i risultati erano terribili per gli avversari. Questo è un potere che ben si abbina alla velocità di Sanji e che gli consentirebbe di mettere al tappeto i suoi nemici senza nemmeno farsi notare da nessuno. Inoltre, sappiamo benissimo come Sanji utilizzerebbe questo Frutto al di fuori dei combattimenti!

Un altro Frutto molto utile a Sanji sarebbe il Mochi-Mochi di Katakuri. Non solo si legherebbe bene alla sua figura di chef, ma gli permetterebbe di sferrare centinaia di colpi senza il minimo sforzo. Per controllarlo alla perfezione, dovrebbe però specializzarsi nell'Haki della percezione.

Quello perfetto per Sanji non è un frutto che controlla le fiamme, cosa che è già in grado di fare con il suo Ifrit Jambe, ma il Pika-Pika di Kizaru. L'Ammiraglio e il cuoco si sono trovati coinvolti nella battaglia a Egghead, ma tra i due non c'è stato un vero combattimento come avremmo voluto. Se Sanji dovesse acquisire i poteri di questo Frutto non ci sarebbe più storia per nessuno. Se vi è piaciuta questa teoria, ecco 3 Frutti del Diavolo di ONE PIECE perfetti per Zoro.

Su Detective Conan (Vol. 104) è uno dei più venduti di oggi.