ONE PIECE, 3 Frutti del Diavolo vicinissimi al loro Risveglio

In One Piece, non è frequente assistere al Risveglio di un Frutto del diavolo e, quando ciò accade, il momento è davvero galvanizzante. Oda ci ha fatto conoscere almeno 10 pirati che hanno già risvegliato il proprio Frutto in One Piece, ma sembra che ce ne siano altri vicini al Risveglio. Di che Frutti si tratta? Occhio agli spoiler!

Fior Fior - Utilizzatrice: Nico Robin

L'archeologa della ciurma di Rufy è sempre stato un personaggio misterioso ed affascinante. Dopo il time-skip, Nico Robin ha anche sconfitto avversari tremendi nel Nuovo Mondo di One Piece, dimostrando di essere una piratessa temibile. A Wano, in particolare, è stata in grado di sfruttare, apparentemente, tutte le risorse del proprio Frutto del Diavolo, manifestandone persino le caratteristiche più oscure. Ecco perché il Risveglio potrebbe essere imminente.

Homo Homo - Utilizzatore: TonyTony Chopper

Probabilmente, Chopper risveglierà il proprio Frutto del Diavolo nella saga finale di One Piece. Dopo essersi impegnato per anni a migliorare le numerose trasformazioni che garantisce questo Frutto, è quasi ora che Chopper ottenga, meritatamente, un notevole upgrade in termini di forza.

Tremor Tremor - Utilizzatore: Barbanera

Sono passati oltre due anni da quando Barbanera ha iniziato ad utilizzare il potere che apparteneva a Barbabianca. Essendo uno degli antagonisti principali dell'opera, è probabile che Barbanera ottenga presto il Risveglio di questo Frutto, diventando forse la peggior minaccia di sempre della pirateria. Questo perché, di base, il Tremor Tremor è uno dei Frutti del Diavolo più forti in One Piece.

Cosa ne pensate di questi tre Frutti del Diavolo? Quale credete sia prossimo al risveglio, oltre a quelli descritti? Fatecelo sapere nella sezione commenti.