ONE PIECE, i 3 grandi punti deboli di Rufy, capitano dei Mugiwara

Dopo una miriade di avventure, ostacoli, battaglie e imprevisti, il protagonista di One Piece, Rufy, ha sbloccato molte trasformazioni che lo hanno reso un pirata formidabile. Eppure, anche i guerrieri più potenti hanno delle debolezze e Rufy, infatti, ne ha diverse. Da qui in avanti, occhio agli spoiler su One Piece!

L'audacia eccessiva (che diventa imprudenza) dell'eroe

Il coraggio e l'intraprendenza di Rufy sono delle caratteristiche fondamentali che gli hanno permesso di cogliere di sorpresa tanti avversari sul suo cammino, ma ci sono state delle occasioni in cui l'esagerata temerarietà del pirata di gomma è stata un'arma a doppio taglio. Quando ha incontrato Crocodile, infatti, è stato sonoramente sconfitto ben due volte e, se non fosse stato per Nico Robin, sarebbe morto. Nel carcere di Impel Down, invece, è stato Magellan l'avversario sfidato imprudentemente e questo combattimento gli è quasi costato la vita.

I colpi infusi di Haki

Anche se Rufy ha padroneggiato l'Haki diventando un combattente ancora più completo, questa capacità è anche uno dei più grandi punti deboli del figlio di Dragon. In effetti, l'Haki dell'Armatura può bypassare il corpo di gomma del protagonista e colpirlo a piena potenza. Questo potrebbe rappresentare un grosso problema per Rufy dato che alcuni componenti del Governo Mondiale sono tra i migliori utilizzatori di Haki di One Piece.

Gli attacchi elementali

Il Frutto Gom-Gom è ottimo contro colpi contundenti, ma mostra il fianco di fronte a mosse elementali di qualsiasi tipologia. Il ghiaccio di Aokiji, il magma di Akainu e i veleni di Magellan sono estremamente pericolosi per Rufy che, con questi avversari, deve essere più cauto del solito.

Abbiamo volontariamente escluso dalla lista l'incapacità da parte di Rufy di nuotare, punto debole comune alla stragrande maggioranza di pirati in One Piece.

Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. La manifestazione terrena dell'u è uno dei più venduti oggi su