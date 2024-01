ONE PIECE, 3 guerrieri che Zoro deve superare per diventare il miglior spadaccino

I momenti memorabili di One Piece sono tantissimi, e nel tempo sono rimasti impressi nella mente dei fan. Ciò è dovuto alla presenza, nell'opera di Eiichiro Oda, di personaggi iconici e ben caratterizzati come, per esempio, Zoro. Il primo compagno di Rufy ha un pensiero fisso: diventare il miglior spadaccino al mondo. Chi dovrà superare per raggiungere lo scopo?

Innanzitutto, Zoro deve riuscire a sconfiggere il proprio maestro, Mihawk, che lo allenò personalmente nel periodo successivo alla separazione dagli altri Mugiwara dovuta al potere di Kuma. Zoro ha già affrontato Mihawk nei primi capitoli della storia e ha subito una sonora sconfitta. Da allora, "Testa d'alga", come lo definisce affettuosamente Sanji, si è potenziato tantissimo, ma ha ancora un po' di strada da fare per rivaleggiare con la maestria nella scherma di Mihawk.

Non può mancare all'appello degli spadaccini migliori al mondo il guerriero più amato di Wano: Kozuki Oden. Il samurai ha dimostrato di saper impensierire Kaido, lasciandogli una cicatrice indelebile sul corpo. Può fregiarsi di aver fatto parte sia dei pirati di Barbabianca sia della ciurma del Re dei Pirati, Gol D. Roger, dimostrando sempre grande abilità in battaglia.

Ma il vero ostacolo per diventare lo spadaccino più forte del mondo potrebbe arrivare dal Governo Mondiale. Stiamo parlando di Saint Ethanbaron v. Nusjuro, uno dei Cinque Astri di Saggezza, che ricoprono un ruolo fondamentale in One Piece. Il misterioso combattente impugna una delle spade di Grado Supremo, "Shodai Kitetsu". Sappiamo ancora poco di lui, se non che è un avversario formidabile per ogni pirata esistente. Ce la farà Zoro a batterlo?

Lasciandovi alla sezione commenti, vi segnaliamo che One Piece continua a battere nuovi record con l'adattamento anime. Infatti, l'episodio 1089 di One Piece il migliore di sempre in termini di recensioni del pubblico.