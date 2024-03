ONE PIECE, i 3 migliori anti-eroi creati dalla penna di Eiichiro Oda

È ben noto che Eiichiro Oda abbia costruito protagonisti iconici e villain incredibilmente memorabili in One Piece, ma non è tutto. Anche se si tratta di "anti-eroi", il mangaka ha fatto un bel lavoro, regalandoci personaggi intriganti e magnetici. Quali sono i migliori dell'opera? Attenzione, da qui in avanti ci saranno spoiler su One Piece!

Kuzan



Conosciuto anche come Aokiji, questo personaggio è il primo Ammiraglio che ci viene presentato in One Piece. Il suo obiettivo era quello di catturare Nico Robin con le sue sorprendenti abilità legate al ghiaccio. Presentato come un villain, nel corso dei capitoli si è dimostrato onorevole come pochi altri Marines, cercando di salvare Robin nell'incidente di Ohara e lasciandola andare illesa per restare fedele al suo vecchio amico Jaguar D. Saul.

Dracule Mihawk

Il principale rivale di Zoro per conquistare il titolo di miglior spadaccino al mondo è stato anche suo maestro durante il time-skip di One Piece. Questo personaggio ha sconfitto diverse ciurme di pirati pericolosi, ma è stato a lungo un membro della Flotta dei Sette e un alleato del Governo. Il recente ingresso nella Cross-Guild lo ha reso finalmente indipendente e svincolato da accordi scomodi.

Sir Crocodile

Il villain di Alabasta ha manipolato la politica del Paese, dato vita all'organizzazione criminale "Baroque Works" e cercato di uccidere Rufy in più di un'occasione. Nonostante ciò, è stato un utile alleato nelle saghe di Impel Down e Marineford. Nel primo caso, ha aiutato Rufy a fuggire dalla terrificante prigione, mentre nel secondo ha addirittura salvato Portgas D. Ace con i suoi poteri di sabbia.

E voi, quali anti-eroi avete gradito maggiormente in One Piece? Buggy il Clown è nel vostro cuore? Fatecelo sapere nella sezione commenti!

