ONE PIECE, 3 Mugiwara che dovrebbero assolutamente ottenere l'Haki prima della fine

L'Haki è una capacità essenziale da conoscere per sopravvivere nel mondo di One Piece, specialmente nella seconda metà della storia ambientata nel Nuovo Mondo. In questo mare, dove si riuniscono i personaggi più forti per conquistare la supremazia dei mari, farsi valere senza Haki è quasi impossibile.

Sebbene alcuni membri dei Pirati di Cappello di Paglia siano già esperti di Haki, ce ne sono altri che non hanno ancora accesso a questa abilità. Tuttavia, con la storia ora nella Saga Finale è plausibile supporre che anche questi 3 personaggi finiranno per ottenere l'Haki.

Sanji: nonostante sia già in grado di utilizzare due tipi di Haki di One Piece, potrebbe ottenere anche l'Haki del Re Conquistatore nella Saga Finale. Questa è un'abilità che Sanji non è ancora riuscito a sviluppare ma, dato il retaggio di principe del Regno di Germa, potrebbe riuscire a risvegliarla a causa del sangue del Conquistatore nelle vene.

Nami: è un personaggio che si affida principalmente alla scienza meteorologica in combattimento. Questa abilità, sebbene forte, non è sufficiente per abbattere gli avversari più potenti. I fan se ne sono accorti quando Nami ha combattuto contro S-Shark ed è quasi morta. Persino la sua abilità Zeus, che potete vedere in questo cosplay a tema One Pice, è stata inefficace contro di lui, e se la ragazza intende sconfiggere nemici di tale portata dovrà rafforzare le sue abilità.

Nico Robin: è un personaggio che avrebbe dovuto già risvegliare l'Haki molto tempo fa. Robin è eccezionalmente potente e sicuramente può essere considerata tra i migliori combattenti della ciurma di Rufy. Ha una taglia di 930 milioni di Berry sulla sua testa e non si spiega come mai la pirata non abbia ancora utilizzato l'Haki.