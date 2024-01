ONE PIECE, 3 volte in cui Nami ha salvato la situazione dimostrando il suo valore

Nami è uno dei personaggi principali di One Piece, nonché una delle più belle e talentuose navigatrice del mondo. Nami è una figura fondamentale per la ciurma di Rufy, poiché è l'unica che può guidare i comprimari con sicurezza attraverso la Rotta Maggiore.

Come navigatrice, Nami è responsabile di studiare le condizioni del meteo per scegliere le rotte più sicure da percorre. Sfortunatamente, le sue misure di sicurezza vengono spesso messe a dura prova dal suo capitano, che è sempre alla ricerca di nuove avventure, mettendo spesso l'intero equipaggio in pericolo.

Dopo il salto temporale di due anni, Nami è tornata più forte che mai. La sua abilità di navigazione è ulteriormente migliorata e ora è in grado di guidare la ciurma anche nel Nuovo Mondo, dove una piccola negligenza può essere fatale. Ecco 3 situazioni nelle quali la bella navigatrice si è dimostrata fondamentale:

Ha portato i Cappelli di Paglia all'Isola degli Uomini Pesce . Dopo il salto temporale, i Cappelli di Paglia si sono diretti verso l'Isola degli Uomini Pesce in fondo al mare. Sulla strada, sono stati sorpresi da un vulcano sottomarino in eruzione. Nami ha guidato la nave grazie al polipo Surume , un animale con il quale Rufy aveva stretto amicizia poco prima, attraverso il vulcano, permettendo alla ciurma di arrivare a destinazione sana e salva.

. Dopo il salto temporale, i Cappelli di Paglia si sono diretti verso l'Isola degli Uomini Pesce in fondo al mare. Sulla strada, sono stati sorpresi da un vulcano sottomarino in eruzione. Nami ha guidato la nave grazie al , un animale con il quale Rufy aveva stretto amicizia poco prima, attraverso il vulcano, permettendo alla ciurma di arrivare a destinazione sana e salva. Ha impedito ai Cappelli di Paglia di perdersi nel Nuovo Mondo. Prima di entrare nel Nuovo Mondo, i Cappelli di Paglia hanno ricevuto un nuovo Log Pose dal Ministro della Sinistra dell'Isola degli Uomini Pesce. Questo Log Pose è più difficile da utilizzare rispetto al precedente ma è essenziale per navigare in sicurezza nel Nuovo Mondo. Questo strumento è costituito da tre aghi: ognuno di essi punta su un'isola differente e la stabilità dell'ago è indicativa della costanza del campo magnetico della destinazione. Nami ha utilizzato questo nuovo Log Pose per guidare la ciurma facendole evitare molti pericoli .

Prima di entrare nel Nuovo Mondo, i Cappelli di Paglia hanno ricevuto un nuovo Log Pose dal Ministro della Sinistra dell'Isola degli Uomini Pesce. Questo è più difficile da utilizzare rispetto al precedente ma è essenziale per navigare in sicurezza nel Nuovo Mondo. Questo strumento è costituito da tre aghi: ognuno di essi punta su un'isola differente e la stabilità dell'ago è indicativa della costanza del campo magnetico della destinazione. Nami ha utilizzato questo nuovo Log Pose per guidare la ciurma facendole evitare molti pericoli . Ha preso il controllo di Zeus. Durante il combattimento con Big Mom nell'arco narrativo di Whole Cake Island, Nami è riuscita a prendere il controllo di Zeus, una nuvola temporalesca dotata di coscienza, e a usarlo per combattere Big Mom. La navigatrice ha poi assorbito Zeus nel suo Clima-takt, rendendolo un suo collaboratore e una delle abilità più potenti in One Piece.

Sicuramente, anche in futuro Nami sarà essenziale per aiutare Rufy a diventare Re dei Pirati, e potrebbe essere una dei 3 Cappelli di Paglia a sviluppare l'Haki in One Piece nella saga finale.