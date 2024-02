ONE PIECE, i 3 nemici più forti sconfitti dall'oscurità di Barbanera

In qualità di Imperatore, Marshall D. Teach, conosciuto come Barbanera, che evidenzia l’ispirazione al vero pirata Edward Teach vissuto nel XVII secolo, è uno dei personaggi più potenti e pericolosi di ONE PIECE. La sua forza ha incontrato davvero pochi ostacoli, e gli ha permesso di sovrastare altri grandi esponenti della pirateria.

Ripercorriamo, quindi, insieme quali sono stati i 3 nemici più forti sconfitti da Barbanera e dalla sua terribile ciurma. Attenzione ad eventuali spoiler anche sulle saghe più recenti di ONE PIECE.

Al terzo posto troviamo Marco, affrontato dall’imperatore nella battaglia per chiudere i conti, in cui i superstiti della ciurma di Barbabianca, per vendicare la morte del loro capitano, circa un anno dopo gli eventi di Marineford, si scagliarono contro i pirati di Barbanera. Diventato il leader della ciurma, Marco guidò l’attacco ma dovette scontrarsi contro l’incredibile abilità di Barbanera, derivante dal possesso di due frutti del diavolo: il Dark Dark e il Gura Gura. Lo scontro si concluse con la disfatta definitiva di Marco e compagni e con la fine della ciurma di Barbabianca.

In seconda posizione troviamo invece Trafalgar D. Law, uno dei pirati più promettenti della nuova generazione, che dopo aver sconfitto Big Mom insieme ad Eustass Kidd a Wano, nelle acque dell’isola di Winner si è ritrovato contro un altro Imperatore: Barbanera in persona. L’imboscata organizzata da Teach e i suoi uomini si rivela l’inizio di una dura battaglia, dalla quale ne escono sonoramente sconfitti i Pirati di Heart. Fortunatamente, però, Bepo interviene e salva Law.

Infine, l’avversario più potente sconfitto da Barbanera è l’incredibile Imperatore Edward Newgate, passato alla storia col nome di Barbabianca. Avversario storico di Gol D. Roger in passato, Newgate ha continuato a solcare i mari accrescendo il proprio potere insieme alla dimensione della sua flotta, e trattando ciascuno dei suoi uomini come parte della propria famiglia. La guerra per la supremazia scatenata da lui a Marineford per salvare Ace dal patibolo, si è risolta con la sua morte, gloriosa ed eroica. A dargli i numerosi colpi di grazia necessari a scalfire la sua carne sono stati i pirati di Barbanera, e Teach si è divertito a rubargli anche i poteri del frutto Gura Gura, diventando una minaccia estremamente peggiore di quanto già non fosse.

Prima di salutarci, ecco i 3 personaggi che non hanno avuto scampo contro Shanks, e vi lasciamo scoprire quando Oda riprenderà a raccontare della saga di Egghead, dato che attualmente ONE PIECE è in pausa.