ONE PIECE, 3 nemici fortissimi che i Mugiwara devono sconfiggere nella saga finale

Anche se il manga e l'anime di One Piece sono in pausa, l'opera sta avanzando sempre di più verso la fine, ma ci sono ancora diversi ostacoli sul cammino dei Mugiwara per la conquista del Tesoro del Re dei Pirati. Oggi parliamo di 3 nemici temibili che la ciurma di Rufy deve assolutamente sconfiggere nella saga finale, quindi ci saranno spoiler!

Akainu

Il Grand'Ammiraglio della Marina è stato molto vicino ad uccidere Rufy durante l'arco narrativo di Marineford. Il responsabile della morte di Ace, con ogni probabilità, concederà una rivincita al protagonista per cercare di fermarlo una volta per tutte e ci aspettiamo che questo scontro sia uno dei più epici della storia di One Piece.

Gli Astri di Saggezza

Re-introdotti solo di recente, gli Astri di Saggezza in One Piece sono tra i nemici più forti in assoluto ed è molto probabile che, dopo Saturn, anche gli altri scendano in campo. Gli occhi sono puntati soprattutto sullo spadaccino Garling Figarland che, insieme a Dracule Mihawk, dovrebbe rappresentare uno degli ultimi bersagli di Zoro per diventare il miglior maestro di spada al mondo.

Barbanera

Non prendiamoci in giro. A meno che non diventi, a sorpresa, Shanks il nemico finale di Rufy in One Piece, questo ruolo spetta di diritto a Barbanera. Dotato di una delle ciurme più forti dell'opera, Marshall D. Teach è un avversario che brama un potere senza limiti e che, con il suo frutto Dark-Dark, sarebbe un ottimo "boss finale" per il protagonista. Il lento build-up del personaggio, costruito con minuzia, centellinando le informazioni sul suo conto, porterà sicuramente ad un conflitto che segnerà la storia dei manga e degli anime.

