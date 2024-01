ONE PIECE, i 3 nemici più temibili sconfitti da Nami dopo il time-skip

Da quando c'è stato il Time-Skip di due anni in One Piece, i membri della ciurma di Rufy hanno affrontato diverse sfide incredibili per avanzare nel Nuovo Mondo. Anche la navigatrice, Nami, si è trovata a combattere contro avversari di alto livello. Quali sono i più forti?

Pur facendo una menzione d'onore a Brulee, la bizzarra strega dei Pirati di Big Mom, ci sono tre avversari che si sono distinti per aver creato più di un grattacapo a Nami.

3 - Cracker

Anche se in questa battaglia Nami è stata più un supporto a Rufy, vogliamo mettere in evidenza questo scontro perché, se non fosse stato per lei, il capitano dei Mugiwara non avrebbe mai sconfitto Cracker. Grazie al suo potere metereologico, Nami ha ammorbidito i biscotti di Cracker, indebolendolo considerevolmente. Oltre a questo, ha bloccato diversi colpi dell'avversario, dimostrando riflessi non comuni.

2 - Orochi e gli Oniwabanshu

Durante l'Arco di Wano, Nami ha affrontato Orochi e gli Oniwabanshu che si suppone abbia sconfitto utilizzando un potentissimo fulmine di Zeus. Purtroppo, non si sono mai viste le vere conseguenze di questa battaglia, ma visto che l'equipaggio era illeso, si può facilmente intuire che sia stata Nami ad uscirne vincitrice.

1 - Ulti

Proprio come Sanji ha trovato il suo avversario più forte a Wano, anche Nami ha dovuto combattere la sua lotta più importante nella Capitale dei Fiori. Si tratta, ovviamente, del combattimento con Ulti, uno dei membri dei Tobiroppo. Anche in questo caso, il potere di Zeus è stato fondamentale per abbattere un nemico coriaceo e molto pericoloso, facendolo svenire con i temibili fulmini della nuvoletta animata.

Credete che ci sarà ancora spazio per dare a Nami degni avversari? O il personaggio si limiterà ad un ruolo di supporto nelle parti finali di One Piece? Fatecelo sapere nei commenti.