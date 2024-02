ONE PIECE, i 3 nemici più temibili sconfitti da Trafalgar Law

Oltre a Rufy, in One Piece ci sono due protagonisti molto amati: Zoro e Sanji. Esiste però anche un personaggio "secondario" che ha acquisito sempre più fama negli ultimi anni, grazie alla sua partecipazione a momenti intensi e scontri epici: Trafalgar Law. Quali sono effettivamente gli avversari più forti sconfitti da Law? Occhio agli spoiler!

3 - Smoker

Questo scontro è avvenuto nella saga di Punk Hazard, quando Smoker aveva ormai abilmente padroneggiato l'Haki, oltre al Frutto Fum-Fum. In questa occasione, Law non è nemmeno stato costretto a giocarsi tutte le carte a disposizione e, anzi, ha ingannato Smoker sottraendogli il cuore e rendendolo, per questo, inoffensivo.

2 - Kin'emon

Sempre a Punk Hazard, Law ha affrontato anche Kin'emon. Come i fan sanno, il samurai di Wano è incredibilmente forte e ha affrontato persino Kaido a testa alta nella Capitale dei Fiori, con un Haki molto più potente di quello di Law. Eppure, il Chirurgo della Morte ha avuto la meglio su Kin'emon, poiché quest'ultimo, al tempo, non è riuscito a capire il funzionamento dei poteri di Law in One Piece.

1 - Big Mom

Anche se è stato aiutato da Kid in questa battaglia, aver sconfitto Big Mom è un risultato incredibile. L'ex Imperatrice del Mare è stata un muro quasi insormontabile per tantissimi capitoli di One Piece e, dopo un'estenuante scontro, Law ha dovuto utilizzare tecniche "risvegliate" come Puncture Wille e Shock Wille per riuscire ad eliminare il nemico una volta per tutte.

Cosa ne pensate di Trafalgar Law? Avrà un luogo chiave nel finale di One Piece? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti!