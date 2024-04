ONE PIECE, 3 ostacoli che Usopp dovrà superare per diventare il re dei cecchini

ONE PIECE è nella sua Saga Finale e le cose cominciano a farsi più serie per i Mugiwara. Sull'Isola del Futuro la ciurma di Rufy sta affrontando gli Astri di Saggezza, ma in futuro ad attenderli ci saranno scontri anche più complessi. Ognuno dei pirati di Cappello di Paglia dovrà dare del suo meglio, compreso il 'bugiardo' Usopp.

Usopp è il cecchino dei Mugiwara, un combattente scaltro che ha già dimostrato di potersi confrontare con avversari pericolosi, ma che si lascia andare alla paura. Il contributo di 'God' Usopp nella Saga Finale di ONE PIECE sarà fondamentale. Se davvero i Mugiwara intendono arrivare a Laugh Tale e permettere a Rufy di diventare il prossimo Re dei Pirati, allora anche Usopp avrà il suo da fare.

Usopp è uno dei Mugiwara in possesso dell'Haki, ma possiede ancora molti margini di miglioramento. Sull'Isola del Futuro non c'è stato spazio per lui, ma nella prossima saga di ONE PIECE siamo sicuri che Usopp riuscirà a riscattarsi. A quanto pare la prossima destinazione della ciurma di Rufy è Elbaf, la terra dei giganti sotto il dominio del Rosso. Lì, Usopp avrà modo di dimostrare il suo carattere di combattere avversari giganteschi e pericolosi. Con le sue doti da tiratore, è il più indicato per abbattere i Giganti.

Durante una recente intervista, Oda ha anticipato una futura battaglia tra due Imperatori di ONE PIECE. E se si parlasse di Rufy Vs. Shanks? Questo combattimento non sarebbe importante solamente per il capitano dei Mugiwara, ma anche per il cecchino. Ricordiamo infatti che tra le fila del Rosso c'è Yasopp, padre di Usopp. Per coronare il suo sogno di diventare un "coraggioso guerriero del mare", allora Usopp dovrà confrontarsi con suo padre, un cecchino senza eguali che probabilmente vanta una taglia stratosferica.

Ma se invece lo scontro predetto dall'autore fosse quello tra Rufy e Barbanera? Anche in questo caso, a Usopp sarebbe garantito un ruolo in primo piano. In questo scontro tra ciurme, Usopp affronterebbe Van Augur, il cecchino che possiede anche il potere del Frutto Wapu Wapu no Mi che gli consente di deformare sé stesso e chiunque nelle vicinanze. Qualora Usopp riuscisse a scavalcare questi tre grandi ostacoli, allora realmente si affermerebbe come il più grande cecchino della storia.

One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti oggi su