ONE PIECE, i 3 padri peggiori di tutta l'opera di Eiichiro Oda

In One Piece esistono un sacco di figure genitoriali che si sono più volte spese per il bene dei propri figli. Tra queste, ad esempio, c'è Orso Bartholomew, il personaggio rivelazione di One Piece. Purtroppo, non è raro trovare nell'opera di Oda genitori che, invece, non si curano della propria prole. Chi sono i peggiori?

3 - Monkey D. Dragon

Il leader dell'Armata Rivoluzionaria ha sempre avuto un obiettivo nobile: aiutare le persone oppresse dal Governo Mondiale. È il padre di Rufy, il protagonista di One Piece, ma lo ha abbandonato quando era piccolo. Anche se, probabilmente, Dragon voleva tenere il figlio lontano da conflitti, problemi e battaglie, ha comunque lasciato il figlio da solo, senza genitori. Non il peggior padre, ma di sicuro non uno dei migliori.

2 - Kaido

L'ex Imperatore del Mare si è reso protagonista di uno degli scontri più lunghi ed epici dell'opera. La sconfitta di Kaido contro Luffy in One Piece, infatti, ha sorpreso persino i doppiatori di entrambi i personaggi. Egli era una figura negativa, che degnava di rispetto solo i combattenti più forti. La figlia, Yamato, si è perciò ispirata sempre a Kozuki Oden, un eroico samurai che aveva protetto in passato la Capitale dei Fiori. A causa di ciò, c'è sempre stata grande tensione tra Kaido e Yamato, che fu imprigionato dal padre in una grotta. Oltre ad esser stato un genitore autoritario e poco affettuoso, c'è la possibilità che abbia arrecato dei danni fisici e psicologici al figlio.

1 - Vinsmoke Judge

Sovrano del Regno di Germa e capofamiglia dei Vinsmoke, Judge è il padre di Sanji. In passato, utilizzò le proprie conoscenze scientifiche per modificare geneticamente i propri figli e trasformarli, sostanzialmente, in armi viventi. L'esperimento funzionò con ogni figlio, ad eccezione di Sanji, che rimase un bambino normale e deluse suo padre che lo considerava un fallimento. Successivamente, Judge arrivò a rinchiudere Sanji in una prigione per non vederlo più: fortunatamente, il Mugiwara riuscì a fuggire dal carcere.

Cosa ne pensate di questa lista? C'è qualche padre in One Piece che va condannato maggiormente rispetto a questi? Fatecelo sapere nei commenti.