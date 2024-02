ONE PIECE, 3 personaggi che nell'anime non sono ancora comparsi!

Mentre il manga di One Piece si prepara alla conclusione dell'arco di Egghead, questa saga è ancora agli inizi nell'adattamento anime: ciò aumenta il numero di personaggi mai apparsi (o almeno, non ancora) nell'opera animata. Quali sono quelli più importanti? Attenzione agli spoiler che seguono!

Columbus

Dopo la sconfitta di Doflamingo e la nascita della "Grande Flotta di Mugiwara", diversi pirati di valore si uniscono all'alleanza per supportare Rufy. Tra i più interessanti c'è Orlumbus, comandante di 56 navi della Flotta di Yonta Maria. Questo pirata, impegnato ad aiutare Rufy, lascia il comando a Columbus, una giovane e promettente piratessa, che è apparsa nel capitolo 906 del manga, ma non si è mai vista nell'anime.

Stefan, il cane di Barbabianca

Ebbene sì: uno dei personaggi più amati e dal grande seguito di One Piece è un cane. Stefan è apparso solo nella sezione SBS del volume 58 del manga, in cui Oda risponde ad alcune domande. L'animale è particolarmente iconico perché sul muso ha dei baffi quasi identici a quelli del padrone, Barbabianca. Dalla morte dell'ex Imperatore del Mare in poi, il destino di Stefan è rimasto purtroppo sconosciuto.

Serizawa

Oltre a Columbus, c'è un altro personaggio che viene fuori nel manga di One Piece dopo la vittoria di Rufy contro Doflamingo. Stiamo parlando di Serizawa, un lavoratore di tessuti che diventa la guida di Bellamy, aiutandolo a riscattarsi dopo un passato non esattamente rose e fiori. Ormai, l'anime di One Piece sembra essere andato troppo avanti per dare spazio a Serizawa. Intanto, proprio nel manga di One Piece si rimpiange l'assenza di alcuni personaggi su Egghead.