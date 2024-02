ONE PIECE, 3 personaggi assurdi ma plausibili per essere il nemico finale di Rufy

Ormai il cerchio si sta stringendo su chi potrebbe essere il nemico finale di Rufy in ONE PIECE. E sebbene i più probabili siano Barbanera in prima posizione (e infatti ecco quanto è forte la ciurma di Barbanera) e Im poco dietro eccone tre che sono protagonisti di teorie simili, che sono assurdi ma comunque plausibili.

Partiamo con Akainu, Grand'Ammiraglio della Marina che ha ucciso Ace di fronte agli occhi di Rufy, cosa per cui il protagonista di ONE PIECE potrebbe essere giusto ancora un pelo arrabbiato. Da un lato avrebbe anche senso fosse lui il nemico finale, ma ovviamente è molto difficile che sarà davvero così, eppure uno scontro tra i due ce lo aspettiamo.

Mettiamo poi Buggy, che già solo per il meme che è diventato potrebbe quasi risultare il nemico finale "per scherzo". I fan lo amano, ed evidentemente pure Eiichiro Oda, e chissà che non lo metta a scontrarsi con Rufy ancora una volta prima della fine di ONE PIECE.

Chiudiamo poi con una teoria che fa spesso capolino in questi casi: Shanks. Non si sa ancora se il Rosso aiuterà Rufy oppure i due dovranno scontrarsi prima o poi, però in tanti pensano possa essere davvero lui il nemico finale, anche se man mano che la storia prosegue diventa sempre più improbabile.

E voi avete un personaggio di ONE PIECE poco plausibile ma che potrebbe essere il nemico finale di Rufy? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alle prime anticipazioni del capitolo 1108 di ONE PIECE.