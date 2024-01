ONE PIECE, quali sono i 3 personaggi più cattivi di tutto il manga?

Nel corso della loro avventura alla ricerca dello ONE PIECE, i Mugiwara si sono imbattuti in molti personaggi e diverse popolazioni, spesso soggiogate dal dominio di tiranni, falsi dèi, e personalità assurte al potere ma interessate unicamente a loro stesse. Ecco, quindi, i tre personaggi più cattivi e malvagi presenti nell’opera di Eiichiro Oda.

Essendo incentrata sui pirati, la storia di Luffy ha come principali antagonisti i rappresentanti delle maggiori istituzioni che cercano, o fingono almeno, di mantenere equilibrio e ordine nelle acque della Rotta Maggiore, senza grande successo e, molto spesso, anche ricorrendo alla violenza.

In terza posizione troviamo un gruppo di personaggi estremamente potenti: i Cinque Astri di Saggezza, espressione del massimo potere del Governo Mondiale, dato che tutte le decisioni dal punto di vista amministrativo, militare e politico partono da loro, e dal loro misterioso superiore Im. Si tratta di cinque uomini visivamente anziani ma che condividono capacità straordinarie, come dimostrato da Jaygarcia Saturn sull’isola di Egghead, e per proteggere l’integrità del Governo Mondiale non si fanno scrupoli a uccidere migliaia se non milioni di persone. Se si pensa ai vari massacri che hanno segnato la storia recente del mondo di ONE PIECE, sicuramente ci sono loro dietro ogni azione e decisione.

Passiamo a Sakazuki, precedentemente conosciuto come Akainu quando era ancora Ammiraglio, e ora diventato Grand’Ammiraglio della Marina, organo militare del Governo Mondiale. In svariate occasioni Sakazuki si è dimostrato un combattente più feroce della maggior parte dei pirati incontrati dai protagonisti, ed è proprio grazie alle sue pericolose capacità che è riuscito a sconfiggere Aokiji, ora Kuzan dei Pirati di Barbanera, e a prendere la guida della Marina. Sebbene si professi un sostenitore della giustizia assoluta, il suo eccessivo rigore nasconde in realtà una propensione ridicola a giustificare la sua violenza e i suoi crimini considerandoli doveri di un soldato. Non dobbiamo infatti dimenticare di quando distrusse un’intera nave con a bordo molti passeggeri durante il massacro di Ohara.

Il titolo di personaggio più cattivo di ONE PIECE va, però, a Im. Ancora avvolto nel mistero, dotato di poteri curiosi che potrebbero avergli garantito l’immortalità, in grado di eliminare un intero regno in pochi istanti grazie al Mother Flame, basti pensare all’evento di Lulusia, Im è all’apice del Governo Mondiale, e siede sul trono vuoto di Marijoa, affermando così la sua immensa autorità anche sui cinque astri di saggezza. Non sembra essere minimamente interessato ai genocidi, e sfrutta armi di distruzione di massa come se fossero giocattoli da provare per la prima volta.

Siete d’accordo con questa classifica? Chi altro meriterebbe, secondo voi, un posto tra i personaggi più cattivi di ONE PIECE? Ditecelo nei commenti.