ONE PIECE, 3 personaggi che devono assolutamente migliorare nell'Haki

L'Haki è un'abilità cruciale per chi vuole avventurarsi nel Nuovo Mondo ed è così pericoloso che rappresenta una delle principali debolezze di Rufy in One Piece. Anche se sono stati mostrati grandi utilizzatori di Haki, ci sono personaggi fortissimi che non sono ancora riusciti a sfruttare a pieno questo potere.

Prima di tutto, Sanji Vinsmoke dovrebbe espandere gli orizzonti dell'Haki dell'Osservazione, di cui ha già un controllo perfetto e, se affinato ulteriormente, potrebbe permettergli di vedere il futuro. Il suo Haki dell'Armatura, inoltre, ha le potenzialità per sviluppare la distruzione interna del bersaglio, che gli consentirebbe di infondere il proprio potere all'interno degli oggetti. Inutile dire che se Sanji ha anche un Haki del Re Conquistatore latente, è arrivato il momento di tirarlo fuori.

Anche Zoro, per diventare il miglior spadaccino di One Piece, ha bisogno di lavorare duramente sull'Haki. Possiede già tutte e tre le tipologie ma, come Sanji, non è capace di utilizzare la distruzione interna propria dell'Haki dell'Armatura mentre, a differenza del suo compagno, deve darsi da fare per potenziare il suo basilarissimo Haki dell'Osservazione. Infine, se Zoro vuole ambire a livelli ancora più alti, è indispensabile che mantenga attivo il proprio Haki del Re Conquistatore per un tempo prolungato, cosa che fino ad ora non è riuscito a fare.

Lasciando da parte i membri della ciurma di Rufy, c'è un villain terrificante che non ha dimostrato una particolare conoscenza dell'Haki: Barbanera. L'Imperatore del Mare ha raggiunto la sua attuale posizione di dominio e prestigio grazie al proprio Frutto del Diavolo Dark-Dark e a quello rubato a Barbabianca, Tremor-Tremor. Non si è mai visto un utilizzo avanzato dell'Haki da parte sua e, anche se potrebbe nascondere delle sorprese, si suppone che ne conosca solo le basi. Se visto con questa ottica, Barbanera è un personaggio che ha ancora parecchio da imparare se aspira a diventare il pirata più forte del mondo.

