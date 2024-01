ONE PIECE, i 3 personaggi più forti sconfitti da Zoro nel Nuovo Mondo

Dopo il salto temporale di due anni, tutti i Mugiwara sono tornati con un design rinnovato e nuove tecniche e potenziamenti necessari ad affrontare le pericolose acque del Nuovo Mondo nella seconda parte di ONE PIECE. Zoro è cresciuto molto, grazie agli insegnamenti di Mihawk, ed è arrivato a sconfiggere pirati preceduti da una grande fama.

Andiamo, quindi, a scoprire i tre avversari più potenti sconfitti da Zoro, ma attenzione agli spoiler.

Al terzo posto troviamo Scratchmen Apoo, Supernova appartenente alla peggiore delle generazioni, incontrato durante il lungo arco narrativo di Wano, come i due avversari che vedremo più avanti. Apoo è stato attaccato da Zoro per un motivo piuttosto semplice: era l’unico a possedere la cura per il virus diffuso da Queen sul piano delle performance all’interno del castello. Apoo è inizialmente riuscito a respingere gran parte dell’assalti, ma Zoro, cogliendolo di sorpresa ha preso la cura e si è allontanato. Non si tratta, certamente, di una vittoria netta e pulita, ma è chiaro che anche in uno scontro diretto, nonostante l’immensa resilienza di Apoo, Zoro avrebbe la meglio.

Passiamo a Kamazo, vale a dire Killer dei pirati di Kidd. Kamazo ha segretamente prestato servizio allo shogun Orochi per assicurarsi la libertà del suo capitano. Tuttavia, ha dovuto ingerire, a forza, uno SMILE, frutto del diavolo artificiale, finendo così per diventare pazzo. Per quanto fosse nettamente più debole della sua versione precedente, Kamazo ha creato non poche difficoltà allo spadaccino dei Mugiwara, uscito vittorioso dalla sfida solo grazie ad un potentissimo Rengoku Onigiri.

Infine, il pirata più potente sconfitto da Zoro nel Nuovo Mondo è il lunariano King, uno dei migliori sottoposti di Kaido. Dalla resistenza sovrumana, con grandi abilità combattive, King è di gran lunga il personaggio più forte affrontato da Zoro, e i due insieme hanno dato prova di grande rispetto sul campo di battaglia, generando uno scontro onorevole e spettacolare. Un equilibrio iniziale, e durato per quasi tutto lo scontro, ha lasciato poi spazio alla furia e alla forza di Zoro, dimostratosi a tutti gli effetti una delle ali del re dei pirati fermando King.

