ONE PIECE, i 3 personaggi più forti che Zoro potrebbe battere allo stato attuale

Ora che Zoro ha sconfitto svariati pirati formidabili nel Nuovo Mondo di One Piece, molti avversari che prima sembravano inavvicinabili sono ormai alla portata dello spadaccino dei Mugiwara. Quali personaggi, in passato terrificanti, potrebbero perdere contro Zoro? Parliamone in questa mini-classifica!

3 - Eustass Kid

Sia Zoro che Kid fanno parte della Peggior Generazione e entrambi possiedono tutte le tipologie di Haki. In più, Kid ha dalla sua un Frutto del Diavolo che gli ha conferito il controllo sul magnetismo. Normalmente, Captain Kid potrebbe utilizzare le forze magnetiche per respingere i fendenti di uno spadaccino, ma Zoro può usare l'Haki per annullare il potere dell'avversario. Inoltre, quando i due pirati si sono scontrati con Kaido, solo Zoro è riuscito a ferire l'ex Imperatore del Mare, dimostrando di essere su un altro livello rispetto a Kid.

2 - Fujitora

Pur essendo cieco, l'Ammiraglio Fujitora è dotato di un Haki dell'Osservazione incredibilmente sviluppato. È uno spadaccino sopraffino nonché il proprietario di un Frutto del Diavolo che manipola la gravità. Se fino all'arco di Wano l'equilibrio tra Zoro e Fujitora era garantito, durante i capitoli su Egghead il Capitano in Seconda dei Mugiwara in One Piece ha perfezionato il proprio Haki del Re Conquistatore, diventando abbastanza abile da poter nullificare gli attacchi basati sulla gravità di Fujitora. Tra l'altro, anche se Fujitora gli scagliasse contro una meteora, probabilmente Zoro potrebbe tagliarla a metà.

1 - Ryokugyu

Ryokugyu ha dimostrato di essere un guerriero straordinario in grado di controllare la vegetazione e, nello specifico, può diventare un enorme albero umanoide che, impalando i nemici con le proprie dita, può risucchiarne l'energia vitale. Non possiede però un corpo intangibile e Zoro, con le sue tre lame infuse di Haki, potrebbe ferirlo agilmente e costringerlo alla resa.

