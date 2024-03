ONE PIECE, 3 personaggi fortissimi che Rufy ha già ampiamente superato nella saga finale

Se recentemente abbiamo parlato di quanto sia diventato forte Zoro nella saga finale di One Piece, non possiamo ignorare gli enormi progressi fatti anche da Rufy che, ormai, è diventato più forte di molti personaggi che, in passato, incutevano timore per la loro immensa potenza. Attenzione, seguirà qualche spoiler su One Piece.

Sakazuki

Il grand'ammiraglio Sakazuki, responsabile della morte di Ace, non rappresenta più un pericolo come un tempo. Nonostante sia dotato di un Logia devastante legato al magma e sia uno dei personaggi più cattivi di One Piece, ora che Rufy ha dalla sua il Gear Fifth, è difficile pensare che possa essere sconfitto dall'assassino di suo fratello.

Rayleigh

Il Re Oscuro, anche nella sua vecchiaia, resta uno dei personaggi più potenti del mondo di One Piece. L'ex braccio destro di Gol D. Roger è in grado di utilizzare tutti e tre i tipi di Haki in modo eccellente ma, dall'arco di Wano in poi, la distanza tra lui e Rufy è aumentata sempre di più (a favore del secondo) e adesso è impossibile immaginare un confronto alla pari tra i due.

Big Mom

Dopo aver sconfitto Kaido e, di conseguenza, superato in forza Kozuki Oden, sembra evidente che il Gear Fifth di Rufy abbia permesso al protagonista di ottenere dei poteri nettamente superiori a quelli dell'ex Imperatrice del Mare. Non a caso, sia Big Mom che Kaido hanno perso la loro posizione e Rufy li ha sostituiti come nuovo Imperatore.