ONE PIECE, 3 personaggi che non hanno avuto scampo contro Shanks il Rosso

Con una taglia di oltre 4 miliardi di berry, Shanks è uno dei pirati più forti di One Piece. Un assaggio della sua potenza soverchiante lo abbiamo avuto quando Shanks ha mostrato il suo Haki terrificante nell'episodio 1082 di One Piece. Quali avversari degni di nota si sono dovuti arrendere alle abilità fuori scala dell'Imperatore del Mare? Attenzione seguono numerosi spoiler.

Killer

Il braccio destro di Eustass Kid è stato facilmente annientato da un colpo furioso di Shanks che non era nemmeno indirizzato a lui. La maschera di Killer è andata in pezzi e il vicecapitano dei pirati di Kid è rimasto tramortito.

Eustass Kid

Dopo le vicende di Wano, la taglia di Kid è salita a 3 miliardi di berry e si è convinto di essere in grado di sconfiggere Shanks. Ignorando gli avvertimenti proprio di Killer, si è diretto contro l'Imperatore dai capelli rossi e ha subito una sonora sconfitta. A Shanks, infatti, è bastato un singolo colpo di Divine Departure per abbattere Kid, nella stessa occasione in cui anche Killer è stato costretto a capitolare.

Tot Musica

One Piece Film: Red si muove tra il canonico e il non canonico quando si tratta della continuity dell'opera di Oda. Questa pellicola, però, ha il merito di aver introdotto Tot Musica, un'insidiosa minaccia dell'isola di Elegia che, per essere sconfitta, ha richiesto a Shanks di utilizzare un potentissimo colpo di Haki, simultaneamente a Rufy che, prigioniero nel mondo dei sogni creato da Uta, ha dovuto fare lo stesso, coordinandosi con il suo vecchio mentore.

