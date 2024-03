ONE PIECE, 3 personaggi che possono copiare le abilità dei Frutti altrui!

Sin dal primo capitolo di ONE PIECE i frutti del diavolo rappresentano uno degli elementi centrali nella narrazione, non solo perché sono fonte dei poteri di molti personaggi importanti, ma anche per la loro straordinaria e affascinante varietà, tra cui si trovano anche capacità con le quali poter copiare le abilità altrui.

Sebbene un frutto del diavolo sia unico e non possa essere condiviso da più persone, ma rinasce ogni volta che il suo possessore muore, ci sono frutti che permettono di copiare anche solo qualche aspetto particolare di altri. Allo stesso modo esistono capacità innate che consentono di accedere a poteri molto simili a quelli garantiti da determinati frutti. Ecco, dunque, 3 personaggi che possono copiare le abilità dei frutti altrui. Attenzione a possibili spoiler.

Iniziamo da Sanji, cuoco dei Mugiwara, appartenente alla famiglia Vinsmoke. Pur non avendo mai ingerito un frutto del diavolo, Sanji è capace di replicare in parte i poteri del frutto di tipo Rogia Foco Foco, di Ace e Sabo, dato che riesce a infiammare parti del suo corpo, soprattutto le gambe visto il suo peculiare stile di combattimento.

Passiamo a Katarina Devon, capitano della sesta nave dei Pirati di Barbanera, dotata dei poteri del frutto Dog Dog modello Volpe a Nove Code attraverso i quali riesce ad assumere l’aspetto di chiunque riesca a toccare. Inoltre, come confermato di recente, sembra che sia capace di trasformarsi anche nelle forme assunte da altri utilizzatori di frutti di tipo Zoo Zoo, il che la rende un’avversaria imprevedibile e molto forte.

Infine, arriviamo a un’esponente della peggiore delle generazioni: Jewelry Bonney, la quale può sfruttare il potere del Futuro Distorto per effettuare tecniche altrui, come ha fatto contro Jaygarcia Saturn nell’incidente di Egghead, copiando le capacità di Luffy e, di conseguenza, del dio del Sole Nika.

