ONE PIECE, 3 personaggi che potrebbero sconfiggere Barbanera

Marshall D. Teach, conosciuto come Barbanera, è uno dei pirati più pericolosi ad aver mai solcato le acque del Nuovo Mondo. In possesso di due frutti del diavolo tra i più devastanti dell’intera storia raccontata da Oda, Barbanera è immensamente potente, eppure esiste qualcuno in grado di sconfiggerlo durante la corsa all’agognato ONE PIECE.

Iniziamo dal più gettonato, vale a dire Monkey D. Luffy, il protagonista dell’opera che durante il suo soggiorno a Wano ha raggiunto un altro, enorme, potenziale risvegliando i veri poteri del frutto ingerito anni prima e attingendo alla forma Gear Fifth. Da anni i fan di ONE PIECE chiedono a gran voce uno scontro diretto tra Mugiwara e pirati di Barbanera, e visto il nuovo status di Luffy, definito un guerriero della liberazione come il dio del sole Nika, e quindi in qualche modo portatore di luce, è molto probabile che Oda decida di farlo scontrare con l’oscurità rappresentata da Teach.

Il secondo candidato a ottenere una vittoria schiacciante contro Barbanera è un altro Imperatore: Shanks il Rosso. Ancora parzialmente avvolto nel mistero, Shanks non ha mai dato prova delle sue reali e totali capacità sulle pagine di ONE PIECE, ma nelle poche occasioni in cui ha fatto sul serio si è dimostrato un pirata straordinariamente potente, persino in grado di tenere testa a Barbabianca causando uno squarcio nel cielo.

Infine, l’ultimo che potrebbe fermare e sconfiggere Barbanera è Im, il losco figuro che siede sul trono vuoto di Marijoa e ha autorità sui vertici del Governo Mondiale quali i cinque astri di saggezza. Non sappiamo molto su Im, ma è chiaro che abbia accesso a poteri e armi dalla potenza distruttiva inarrivabile e incontrastabile, basti pensare alla fine del regno di Lulucia. Nemmeno Barbanera potrebbe essere capace di assorbire o respingere un attacco del genere con la sua oscurità.

Per concludere, siete d'accordo con quanto detto? Chi secondo voi ha la stoffa per vincere contro Barbanera tra gli altri personaggi non citati? Ditecelo nei commenti.