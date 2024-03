ONE PIECE, 3 personaggi che potrebbero sconfiggere l'Imperatore Shanks

I lettori di ONE PIECE si aspettano una grande battaglia nella saga conclusiva della serie in cui, finalmente, Shanks, uno dei primi personaggi presentati nel manga, rivelerà le sue reali capacità. Fino ad allora, però, basiamoci sulle informazioni trapelate sulle sue capacità teorizzando la sua sconfitta per mano di questi 3 figure assai potenti.

Tra gli avversari più probabili di Shanks nella corsa finale al tesoro di Gol D. Roger troviamo Marshall D. Teach. In qualità di Imperatore, anche Barbanera ha raggiunto fama e poteri straordinari nel Nuovo Mondo, ma ciò che lo rende davvero unico nel vasto roster di personaggi è il possesso di due frutti del diavolo e dei relativi poteri: il Dark Dark mangiato da lui stesso e il Gura Gura rubato a Barbabianca dopo la sua morte a Marineford. Per quanto Shanks sia un maestro inarrivabile nell’arte dell’Ambizione, Barbanera potrebbe avere seri vantaggi sfruttando al meglio i due frutti.

Arriviamo ad un soldato leggendario, un marine dal passato glorioso: Monkey D. Garp. Ora viceammiraglio, Garp è stato un vero e proprio eroe della scorsa epoca della pirateria, e veniva rispettato da Gol D. Roger in persona come esponente dell’organo militare del Governo Mondiale. Ancora oggi Garp riesce a sovrastare avversari molto potenti e pericolosi con la sua terribile forza bruta, alla quale vanno aggiunte abilità tattiche, rapidità e precisione fuori dal normale. Tutte qualità che lo renderebbero un valido avversario di Shanks.

Concludiamo con Akainu, o Sakazuki, il Gran Ammiraglio della Marina che uccise Ace grazie al magma del suo frutto del diavolo. In passato ha dimostrato grandi capacità, distinguendosi tra i migliori della Marina, e andando a modificare completamente l’ecosistema di un’intera isola in seguito allo scontro con Aokiji, ora Kuzan dei pirati di Barbanera. La sua preparazione sul campo di battaglia, unita ai poteri del frutto Magma Magma, e ad un’immensa forza bruta, che gli ha permesso di fronteggiare Barbabianca a Marineford, potrebbero essere più che sufficienti per prevalere su Shanks. Inoltre, ricordiamo che, sebbene Akainu abbia evitato di intervenire contro i Pirati del Rosso nell’ex quartier generale della Marina, nutre ancora dell’odio nei confronti di Shanks poiché il suo arrivo a Marineford ha consentito a Luffy di fuggire.

In conclusione, vi lasciamo alle nostre ipotesi sul destino di Vegapunk, e ai frutti del diavolo che potrebbero risvegliarsi nella saga finale.

