ONE PIECE, 3 personaggi la cui presenza avrebbe potuto arricchire l'incidente di Egghead

L'arco narrativo di Egghead è stato l'apripista per la Saga Finale di One Piece. Anche se sono stati coinvolti diversi personaggi di rilievo, ci sono delle assenze illustri che avrebbero meritato spazio nel drammatico "Incidente" avvenuto sull'isola. Quali figure del mondo di Oda avrebbero arricchito questo arco? Occhio, perché seguiranno spoiler!

Monkey D. Dragon

Anche se esistono diversi motivi per cui Dragon non è intervenuto su Egghead in One Piece, la sua presenza sarebbe stata giustificata dal legame di vecchia data con Vegapunk che avrebbe potuto spingerlo ad aiutare l'amico e/o il figlio, Rufy, entrambi in pericolo contro Saturn.

Sabo

Visto che One Piece è ormai entrato nella parte conclusiva della storia, avrebbe avuto senso vedere Sabo intervenire su Egghead per abbattere uno dei cinque Astri di Saggezza e chissà che non ci sia ancora tempo per una breve apparizione da parte sua, in aiuto del proprio fratellino, Rufy.

Smoker

Smoker è stato molto vicino alla cattura di Rufy in passato, e solo l'intervento diretto di Dragon gli ha impedito di portare a termine il proprio compito. Nel corso del tempo, il Marine si è rivelato incapace di accettare il fallimento ed è diventato quasi ossessionato dal pirata di gomma. Se fosse arrivato su Egghead, avrebbe potuto scoprire l'oscurità che si nasconde nel Governo Mondiale per poi schierarsi, con un memorabile colpo di scena, dalla parte dei Mugiwara.

Quali personaggi avreste voluto vedere in azione sull'isola di Egghead? Prima di lasciarvi rispondere nella sezione commenti, vi ricordiamo che i primi spoiler di One Piece 1109 promettono una forte scossa nell'ordine mondiale!