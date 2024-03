ONE PIECE, 3 personaggi che Zoro ha superato nella saga finale

Quando si tratta di scegliere il proprio personaggio preferito di One Piece, Zoro è sicuramente tra i più amati dalla fanbase. Dopo diverse vittorie e fallimenti che hanno modellato l'eroismo di Zoro in One Piece, lo spadaccino ha ormai superato diversi pirati formidabili in giro per il mondo. Quali? Parliamone, ma ci saranno spoiler!

3 - Shiryu

La ciurma di Barbanera è forse tra le più forti di One Piece e Shiryu è certamente uno dei pirati più pericolosi del gruppo. L'ex direttore del carcere di Impel Down è uno spadaccino capace, grazie al Frutto Clear-Clear, di diventare invisibile e cogliere di sorpresa i propri nemici con la sua Raiu, una nodachi di grande pregio. A meno che non nasconda delle abilità particolari, non sembra ormai che Shiryu possa rappresentare una minaccia per Zoro.

2 - Doflamingo

Se durante l'arco di Dressrosa Doflamingo appariva come un nemico quasi imbattibile anche per Rufy, ora le cose sono ben diverse. Sarebbe interessante assistere ad uno scontro con Zoro, al suo attuale livello di potenza, ma siamo abbastanza sicuri che le lame dello spadaccino sarebbero molto più affilate e mortali dei fili dell'ex padrone dell'Isola dei Giocattoli Viventi.

1 - Lucci

Nonostante il combattimento prolungato tra Zoro e Lucci in One Piece, appare evidente che Zoro sia superiore in termini di abilità e forza pura rispetto al membro della Cipher Pol, che non era nemmeno riuscito a sfiorare Rufy in precedenza. Si aspetta solo di scoprire l'esito ufficiale e incontrovertibile dello scontro per confermare la potenza devastante del secondo in comando dei Mugiwara.