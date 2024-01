ONE PIECE, 3 pirati che dovrebbero assolutamente unirsi alla Cross Guild

Anche gli spettatori dell'anime di sono finalmente stati introdotti alla Cross Guild, una delle organizzazioni più potenti del mondo di ONE PIECE che si è venuta a creare in contemporanea al grande scontro che ha coinvolto i Mugiwara a Wano. Attenti però agli spoiler se non siete in pari con anime e manga.

È per via di un errore che si è venuto a generare dal poster della Cross Guild che Buggy è riuscito a diventare uno dei 4 Imperatori di ONE PIECE. Egli, infatti, non è in alcun modo a capo di Mihawk e Crocodile, anzi è tutto il contrario. È a loro due che si deve la creazione del gruppo. Ma se lo spadaccino più forte al mondo e l'ex criminale che affliggeva Alabasta intendevano solamente ottenere denaro e fama, è stato il clown a prefissare un nuovo obiettivo. Proprio la Cross Guild potrebbe trovare l'ultimo Road Poneglyph di ONE PIECE per raggiungere Laugh Tale prima di tutti gli altri. Ma per riuscire in ciò, l'organizzazione dovrebbe ampliarsi. Ecco allora tre pirati che dovrebbero assolutamente unirsi alla Cross Guild.

Ne abbiamo già parlato ed è un ritorno che tutti vorrebbero. Doflamingo dovrebbe unirsi alla Cross Guild di ONE PIECE, ma come? Dopo la sua sconfitta a Dressrosa, il drago celeste caduto è stato rinchiuso a Impel Down, la prigione di massima sicurezza da cui fuggire è impossibile. Buggy e Crocodile sono tuttavia riusciti a scappare dal carcere già una volta e potrebbero farlo nuovamente. D'altronde, già a Marineford Doflamingo sembrò interessato a Crocodile, che potrebbe ricambiare salvandolo e offrendogli un posto nella Cross Guild.

Tra gli eventi che vorremmo nel 2024 di ONE PIECE c'è anche il ritorno di Gecko Moria, un personaggio che potrebbe avere ancora un ruolo rilevante per la storia. L'ex flottaro cadde vittima di un'imboscata da parte di Barbanera, ma successivamente riuscì a fuggire via grazie al putiferio causato da Koby. È probabile che ora si sia riunito con Perona, ma non siamo ancora sicuri di dove sia finito effettivamente. Come sappiamo quest'ultima si aggregò per un periodo a Mihawk, per cui potrebbe spingere il suo capo a formare un'alleanza sorprendente.

Tra gli ex della Flotta che meriterebbero di tornare nella Cross Guild c'è Trafalgar Law. Il pirata della Peggior Generazione, protagonista a Wano della vittoria su Big Mom, è stato sconfitto da Barbanera, ma potrebbe non essere finita per lui. Salvato da Bepo, potrebbe riunirsi a Kidd – anch'esso sconfitto – per cercare un nuovo scopo nella Cross Guild.