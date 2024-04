ONE PIECE, 3 pirati fortissimi che non hanno l'Haki del Re Conquistatore

La varietà di personaggi e abilità presenti in ONE PIECE è impressionante, e come esistono pirati e marine temibili sul campo di battaglia ma privi di poteri derivanti da frutti del diavolo, così esistono abili combattenti che non possiedono l’Ambizione del Re Conquistatore. Ecco i 3 pirati più forti che non possono vantare questo tipo di Haki.

In fondo alla top c’è Dracule Mihawk, riconosciuto come lo spadaccino migliore del mondo, ex membro della Flotta dei Sette e da poco co-fondatore, al fianco di Crocodile, della Cross Guild, un’organizzazione che punta a minare le fondamenta della Marina copiando il sistema di taglie del Governo Mondiale. Mihawk è un maestro straordinario nell’arte della spada, e grazie alla sua padronanza dell’ambizione dell’armatura e della percezione è riuscito a sovrastare avversari pericolosi in pochi istanti. Non è noto se possieda o meno l’ambizione del re conquistatore, e attualmente resta uno dei pirati più potenti nel Nuovo Mondo.

Proseguiamo facendo un salto nel passato e arrivando al personaggio di Shiki, il Leone Dorato. Capitano di una delle ciurme più pericolose e potenti, Shiki è riuscito a tenere testa a Gol D. Roger per diversi anni, rispettandolo profondamente come un valido rivale, e altri grandi pirati, grazie soprattutto alle capacità derivanti dal frutto del diavolo Fuwa Fuwa, in grado di far levitare e controllare oggetti inanimati all’utilizzatore. Shiki aveva una forza immensa, con la quel riuscì a contrastare Garp e Sengoku a Marineford, e persino a distruggere parte della base della Marina. Imprese incredibili, e sorprendenti se si considera il fatto che Shiki non ha mai usato l’ambizione del re conquistatore. Non si sa, infatti, se ne fosse in grado.

Arriviamo all’antagonista principale tra i pirati presenti nelle acque del Nuovo Mondo: Marshall D. Teach, conosciuto con il nome di Barbanera. Dotato di due frutti del diavolo, il Dark Dark e il Gura Gura appartenuto a Barbabianca, l’Imperatore è senza dubbio uno dei personaggi più negativi e pericolosi della serie, e finora è stato mostrato solo mentre sfruttava l’Haki della percezione e dell’armatura. Merita quindi il primo posto nella classifica per le terribili capacità derivanti dai due frutti, ma sarebbe un avversario ancora più formidabile, e forse incontrastabile, se usasse anche l’Ambizione del Re Conquistatore.

Scottecs Gigazine 10 - La Tantaruga è uno dei più venduti oggi su