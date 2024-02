ONE PIECE, 3 pirati perfetti per entrare a far parte della ciurma di Barbanera

La ciurma di Barbanera vanta guerrieri forti e temuti in tutti mari, e proprio uno di loro potrebbe diventare l'ultimo rivale di Brook in One Piece, a dimostrazione dell'enorme varietà di poteri a disposizione dei pirati di Marshall D. Teach. Quale pirata potrebbe rendere quasi invincibile questo gruppo? Proviamo a ragionarci!

Donquixote Doflamingo

L'ex sovrano di Dressrosa è, per certi versi, molto simile a Barbanera. Entrambi i personaggi sono spietati e ne è una dimostrazione il fatto che Doflamingo abbia ucciso sia il proprio padre che il proprio fratello. È un pirata che strumentalizza le persone per raggiungere i propri obiettivi e non si cura del benessere altrui. Ora come ora, è rinchiuso ad Impel Down ed è sorvegliato da Magellan. Il Governo vuole eliminarlo e, pur di evadere, potrebbe affidarsi ai poteri della ciurma di Barbanera.

Non è da escludere, tra l'altro, che per salvarsi, sfrutti l'intelligenza di Crocodile, che potrebbe facilmente elaborare un piano per farlo evadere. Questa eventualità renderebbe, con ogni probabilità, Doflamingo membro della Cross Guild in One Piece.

Shiki

Il capitano dei pirati del Leone d'Oro è straordinariamente forte e lo ha dimostrato riuscendo ad affrontare, in contemporanea, Garp e Sengoku. Shiki è un personaggio rimasto a lungo lontano dalle scene, ma potrebbe presto fare ritorno nelle fasi finali di One Piece. Ad ogni modo, non avrebbe alcun problema a fare squadra con Barbanera per raggiungere un fine comune.

Kuro

Kuro è uno dei primi antagonisti della storia di One Piece, introdotto nella saga dedicata al reclutamento di Usopp nella ciurma di Rufy. Dopo essere stato sconfitto dal pirata di gomma, si sono perse le sue tracce, ma la sua intelligenza fuori dal comune potrebbe fare molto comodo ai piani di Barbanera.

Quale pirata credete che ben si sposerebbe con le dinamiche interne alla ciurma di Barbanera? Dateci pure altri suggerimenti nello spazio dedicato ai commenti!