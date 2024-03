ONE PIECE, 3 pirati che potrebbero sconfiggere il Grand'Ammiraglio Akainu

Akainu è il Grand'Ammiraglio della Flotta dei Marines ed è uno dei personaggi che non stonerebbe come nemico finale di One Piece. Pur essendo un combattente formidabile, qualcuno che possa sconfiggerlo c'è e ne parliamo nelle prossime righe che, inevitabilmente, saranno spoiler!

Kaido

L'ex Imperatore del Mare ha ampiamente dimostrato, dopo la saga di Wano, di essere almeno nella top 10 dei personaggi più forti di One Piece. Questo pirata, in grado di trasformarsi in un gigantesco e inarrestabile drago azzurro, è stato sconfitto dal Gear Fifth di Rufy solo dopo un prolungato scontro con Zoro, Law, Kid, i Foderi Rossi e lo stesso protagonista. Non è difficile immaginarlo vincitore di un 1 vs 1 contro Akainu.

Shanks

Anche se privo di un braccio dall'inizio dell'opera, Shanks è probabilmente uno dei pirati più potenti in assoluto in One Piece. Le sue vittorie sono avvenute off-screen nella maggior parte dei casi, ma la sua superiorità è stata evidente e schiacciante in tutti i combattimenti in cui il Rosso è intervenuto direttamente. Persino l'Ammiraglio Ryokugyu si è rifiutato di affrontare un avversario così temibile.

Barbanera

Dopo aver ottenuto il Frutto Tremor-Tremor di Barbabianca, Marshall D. Teach è diventato una minaccia difficile da contrastare. Inoltre, dopo il time-skip, ha incrementato ulteriormente le proprie capacità e, con ogni probabilità, riuscirebbe ad avere la meglio con discreta facilità contro Akainu.

Fuori dalla lista abbiamo lasciato personaggi ancora relativamente misteriosi come gli Astri di Saggezza (dei quali conosciamo solo Saturn), Im (di cui non si conoscono le abilità in battaglia) e Dragon (imperturbabile e avvolto nell'ombra).

Resta ancora da verificare approfonditamente il potenziale offensivo di Dracule Mihawk e del protagonista, Rufy, che ha ancora molto da dimostrare.

