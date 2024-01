ONE PIECE, 3 pirati che potrebbero sopravvivere anche a un Buster Call

Uno dei mezzi più potenti in mano ai vertici e ai membri più in alto della Marina Militare di ONE PIECE è la possibilità di richiamare un Buster Call, una richiesta irrevocabile volta ai cinque viceammiragli più vicini al comando di 10 navi da guerra. Un fenomeno capace di intimorire anche la ciurma di pirati più preparata ad un assalto del genere.

Esistono, però, alcuni equipaggi e capitani che riuscirebbero a sopravvivere ad un Buster Call, ecco i tre più probabili, escludendo i due Imperatori ormai caduti Big Mom e Kaido. Attenzione agli spoiler da qui in avanti.

Al terzo posto troviamo Dracule Mihawk, considerato il miglior spadaccino del mondo, persino più forte dell’Imperatore Shanks il Rosso nell’arte della spada, e co-fondatore al fianco di Crocodile della Cross Guild, la nuova organizzazione che sta facendo tremare le fondamenta della Marina. Usando le proprie abilità da spadaccino, Mihawk riuscirebbe senza troppe difficoltà a tagliare di netto parti delle navi del Buster Call, riuscendo ad evitare o leggere in anticipo gli attacchi grazie all’utilizzo dell’Ambizione della percezione.

In seconda posizione c’è, invece, un grande Imperatore, l’unico pirata ad avere i poteri di due frutti del diavolo: Barbanera. Grazie alle capacità derivanti dal Gura Gura e dal Dark Dark, e al sostegno della sua feroce ciurma, Marshall D. Teach è senza dubbio uno dei pirati più pericolosi a solcare le acque del Nuovo Mondo, e potrebbe respingere un Buster Call, assorbendo colpi o intere navigazioni avversarie, o causando dei maremoti per uccidere quanti più marine possibili.

Concludiamo con un nome tra i più famigerati e ricercati al mondo: Monkey D. Dragon, leader dell’Armata Rivoluzionaria che agisce contro i piani del Governo Mondiale. Lottando per le ingiustizie seminate ovunque dalle istituzioni, Dragon ha moltissimi alleati pronti a sostenerlo in battaglia, e anche se non ha mai realmente mostrato di cosa è capace, possiamo supporre che sia uno dei pirati più potenti nella situazione attuale del Nuovo Mondo, ed è molto probabile che giocherà un ruolo decisivo nella saga conclusiva, o proprio durante l’incidente di Egghead che sta coinvolgendo il suo caro amico Kuma.

