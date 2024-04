ONE PIECE, 3 pirati con uno stile di combattimento incredibilmente creativo

Anche se si è proprietari di Frutti incredibilmente potenti in One Piece, non è detto che vengano sfruttati a dovere. Ecco perché nell'opera di Oda ci sono pirati che, a prescindere dal Frutto che possiedono, sanno combattere utilizzando l'ingegno e la fantasia. Quali sono i migliori in fatto di creatività? Parliamone.

3 - Charlotte Katakuri

Il comandante più forte dei Pirati di Big Mom è stato uno dei principali antagonisti dell'arco di Whole Cake Island e, prima di affrontare Rufy, non era mai stato sconfitto neanche una volta. La sua forza deriva dalla combinazione dei poteri del Frutto Mochi-Mochi con la padronanza assoluta dell'Haki. Se ha bisogno di aumentare la propria velocità, può trasformarsi in una ruota di mochi rapidissima e se vuole scombussolare il terreno di uno scontro, può cambiarne la consistenza rendendolo di mochi. Davvero un avversario difficile da battere.

2 - Big Mom

L'ex Imperatrice del Mare possedeva il Frutto Soul-Soul, uno dei Paramisha più forti di One Piece. Poteva rubare le anime delle persone per allungare la propria esistenza o infonderle negli oggetti inanimati per donargli la vita. Infatti, combatteva con l'ausilio di un piccolo sole fiammeggiante e di una nuvola, entrambi parlanti. Per sconfiggerla, è stato necessario buttarla in mare, perché sembrava dotata di energie inesauribili.

1 - Rufy

Il protagonista di One Piece è sicuramente il pirata più creativo in assoluto, nonostante se la batta con i suoi compagni Zoro e Sanji che non sono stati inclusi in lista per amor di varietà. Rufy è capace di ideare costantemente nuove tecniche, mosse e stili di combattimento conflitto dopo conflitto e, in molti casi, anche nel bel mezzo di un duello. Il Frutto Gom-Gom rende Rufy elastico, ma la cosa buffa è che anche la sua mente lo è e lo porta a ragionare sempre fuori dagli schemi. Adesso che ha subito il Risveglio grazie al Gear Fifth, le potenzialità immaginative delle abilità di Rufy non hanno praticamente limiti.

