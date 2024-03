ONE PIECE, 3 power-up incredibilmente pericolosi per chi li utilizza!

One Piece è un'opera ricca di abilità, tecniche e potenziamenti che rendono gli scontri coinvolgenti e variegati. Alcuni power-up, però, comportano delle conseguenze dannose per chi li utilizza o ne abusa. Attenzione, seguiranno piccoli spoiler su One Piece.

Tra gli stili di combattimento di Zoro in One Piece, ce n'è uno molto più rischioso degli altri: il Re dell'Inferno. Anche se questa tecnica ha garantito allo spadaccino la vittoria contro King, ha richiesto il consumo di Haki e forza vitale. Se Zoro fosse costretto ad usare un'abilità così pericolosa in scontri prolungati, potrebbe addirittura perdere la vita.

Chi si ricorda dell'Acqua dell'Eroe? Introdotto nell'arco di Alabasta, questo liquido magico aumenta esponenzialmente la forza dell'individuo che lo consuma ma, dopo soli 5 minuti, gli toglie la vita. Non esattamente uno "scambio" vantaggioso.

La saga dell'Isola degli Uomini-Pesce ha avuto il merito di presentare ai lettori l'inquietante Tesoro dei Pescatori. In realtà, si tratta di pillole energetiche speciali che raddoppiano la potenza dei guerrieri che ne fanno uso e questo bonus può essere moltiplicato aumentando il numero di pastiglie ingoiate. L'effetto collaterale è l'invecchiamento prematuro. Non a caso, sia Hody che il suo gruppo erano diventati anziani e ad un passo dalla morte.

