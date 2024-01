ONE PIECE, 3 rivali che Sanji deve assolutamente battere per dimostrare la sua forza

Spesso relegato al terzo posto in termini di forza tra i Mugiwara, Sanji è un abile combattente, e ne ha dato prova durante la saga di Wano affrontando Queen, uno dei migliori sottoposti di Kaido, e meritandosi di diritto il titolo di ala del re dei pirati. Ha tuttavia ancora del potenziale nascosto, che aspettiamo di vedere nella saga conclusiva. Attenzione a eventuali spoiler.

Prima del gran finale, infatti, Sanji si misurerà quasi sicuramente con nemici e pirati dalle grandi abilità sul campo di battaglia, e in questa occasione ne abbiamo scelti tre che potrebbero portare ad un effettivo risveglio del suo vero potenziale combattivo.

Al terzo posto troviamo Benn Beckman, vicecapitano della ciurma guidata dall’imperatore Shanks il Rosso. Stratega da un’intelligenza straordinaria, Beckman è anche incredibilmente agile in combattimento, dove preferisce usare la pistola e lanciare proiettili rivestiti di ambizione dell’armatura, e pensando ad un ipotetico, quanto probabile, scontro tra i pirati di Luffy e i pirati di Shanks, forse Sanji potrebbe essere uno dei migliori candidati a doverlo affrontare, e per vincere necessiterebbe del risveglio del suo vero potenziale.

In seconda posizione troviamo invece Kizaru, diventato un alleato temporaneo dei Mugiwara durante l’incidente di Egghead. Sia Sanji che l’ammiraglio prediligono un combattimento con calci dove la velocità ricopre un ruolo fondamentale nell’esecuzione dei colpi e nel tempismo per schivare gli attacchi avversari. Sarebbe quindi interessante vedere Sanji affrontare un nemico con uno stile simile al suo, e magari apprendere da lui qualche tecnica per poi cercare di sovrastarlo attingendo alle sue reali capacità.

Infine arriviamo a un personaggio che ha rivelato la sua tremenda potenza solo di recente: Jaygarcia Saturn, uno degli astri di saggezza e di conseguenza una delle maggiori autorità del Governo Mondiale, in grado di trasformarsi in un gigantesco e mostruoso gyuki. Attualmente i Mugiwara si trovano nel bel mezzo dell’incidente di Egghead, e con molta probabilità cercheranno di intervenire nell’imminente scontro tra Saturn e Kuma, e magari sarà l’occasione giusta per Sanji di rivelare i suoi veri poteri. Inoltre, va considerato che Saturn è uno scienziato, e già in passato Sanji si è ritrovato legato in qualche modo a importanti e potenti scienziati, come Queen dei pirati delle cento bestie o suo padre Vinsmoke Judge.

Prima di salutarci, ricordiamo che l’arco di Egghead arriverà su Netflix.