ONE PIECE, 3 volte in cui Sanji non è stato all'altezza delle aspettative

Recentemente abbiamo parlato delle volte in cui Zoro ha fallito in One Piece, ma non è l'unico membro della ciurma di Rufy ad aver deluso le aspettative, alcune volte, nei momenti decisivi. Anche Sanji, purtroppo, ha dovuto affrontare degli insuccessi. Attenzione agli spoiler che seguiranno su One Piece.

Sanji vs Black Maria

Nonostante sia un personaggio acuto e riflessivo, Sanji va in enorme difficoltà quando si tratta di affrontare una donna in combattimento. Anche lo scontro con Black Maria non ha fatto eccezione e il cuoco dei Mugiwara è stato facilmente ridotto in fin di vita, costringendo Nico Robin ad intervenire.

Sanji non dato spiegazioni sulla sua partenza

Quando la vita di Zeff, l'uomo che ha cresciuto Sanji, è stata messa in pericolo dal capo di Germa 66, il cuoco si è visto costretto ad abbandonare la ciurma di Rufy. Purtroppo, non ha spiegato a nessuno le proprie ragioni e se n'è andato senza dire nulla, comportamento che ha deluso i fan che si sarebbero aspettati un atteggiamento diverso da parte sua.

Sanji post time-skip

Dopo il grande spettacolo offerto in battaglia da Rufy e Zoro, tornati in scena enormemente potenziati dal duro allenamento che li aveva tenuti impegnati per diverso tempo, ci si aspettava che anche Sanji mostrasse una rinnovata potenza e, invece, è rimasto il solito farfallone che, alla vista di alcune belle donne, si è completamente imbambolato, con la classica gag del sangue che gli fuoriesce dal naso senza sosta. Che combini, Sanji!

E voi, siete rimasti delusi da Sanji in queste occasioni o ve ne vengono in mente altre? Prima di lasciarvi ai commenti, vi stuzzichiamo rimandandovi al funzionamento del bizzarro potere dell'amore di Sanji in One Piece.