ONE PIECE, 3 scenari possibili per il finale della saga di Egghead

Sappiamo tutti che Eiichiro Oda stravolge spesso le teorie dei fan, perciò cercando di basarci su quello che abbiamo visto proviamo a immaginare come andrà il finale di Egghead in ONE PIECE, scegliendo tre scenari possibili.

Cominciamo con quello più probabile: la fuga dei Mugiwara senza alcun contraccolpo. La ciurma di Rufy, aiutata da Dori e Brogi, riuscirà a scappare da Egghead portandosi dietro Bonney mentre Vegapunk rivela al mondo il suo messaggio, quasi certamente come ultimo atto prima di morire o di essere ucciso da uno degli Astri di Saggezza. Ecco le strategie dei Mugiwara in ONE PIECE per fuggire da Egghead.

Si può poi ipotizzare la morte di Jaygarcia Saturn, vista l'importanza che ha avuto nella saga di Egghead. Questo perché l'ingresso in campo di tutti gli Astri di Saggezza assieme dovrebbe almeno far presagire la sconfitta di uno di loro, altrimenti si rischia che la presenza dei cinque sia servita a poco nell'economia di questo arco narrativo dentro ONE PIECE.

Chiudiamo con un mix dei precedenti: Vegapunk che trasmette in diretta la sua morte rivelando al mondo intero la vera faccia del Governo, così che l'incidente di Egghead si propaghi e diventi davvero globale, quasi a dare il via a una sommossa popolare che vada ben oltre l'Armata rivoluzionaria. Avevamo anche ipotizzato le conseguenze della rivelazione di Vegapunk in ONE PIECE.

E secondo voi come si concluderà la saga di Egghead? Diteci la vostra nei commenti!

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su