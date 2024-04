ONE PIECE, 3 sconfitte che mai ci saremmo sognati di vedere nella Saga Finale

Presentato come l’inizio della grande saga finale di ONE PIECE l’arrivo dei Mugiwara su Egghead è stato segnato da un significativo incremento nel ritmo narrativo. Eiichiro Oda ha infatti inserito molte informazioni rilevanti, portando sul campo di battaglia grandi autorità del Governo Mondiale, e mostrando tre sconfitte inaspettate ed epocali.

Attenzione a possibili spoiler sugli eventi ambientati dopo la fine dell'arco di Wano.



In quanto saga conclusiva è inevitabile che personaggi dalla potenza inaudita si affrontino direttamente, portando a disfatte rilevanti, ma questo non toglie l’effetto che questi tre colpi di scena hanno avuto sui lettori. Iniziamo dalla sconfitta subita da Trafalgar D. Water Law da parte di Barbanera. Il capitano dei Pirati di Heart, uno dei due responsabili della caduta di Big Mom insieme a Kidd, è stato infatti assalito dai pirati di Teach nei pressi di Winner Island, venendo sovrastato dalla loro potenza.

Trasferiamoci sull’isola-laboratorio di Egghead per un altro grande scontro combattuto tra Luffy e Kizaru. L’Ammiraglio si è distinto molte volte in battaglia per via della sua impressionante velocità e per come sa sfruttare i poteri del frutto Pika Pika, arrivando a creare armi fatte di luce. A questo va aggiunto un’ottima gestione dell’Ambizione della percezione e dell’armatura. Tutte abilità importanti, ma che non sono state sufficienti per mandare al tappeto il protagonista, il quale ha dimostrato perché merita il titolo di Imperatore sconfiggendo l’Ammiraglio e lasciando i lettori stupiti dall’esito dello scontro.

La sconfitta più inaspettata è avvenuta, però, sull’isola di Hachinosu. Barbanera e i suoi uomini hanno catturato e rapito il capitano della Marina Koby, e ciò ha portato all’intervento diretto di uno dei leggendari combattenti dell’istituzione: Monkey D. Garp. Dopo anni di attesa, Oda ha mostrato di cosa è ancora capace il Viceammiraglio, determinato a salvare il suo giovane allievo dall’Imperatore. La sua missione è riuscita, ma decide di sacrificarsi per permettere a Koby e gli altri di fuggire, facendosi congelare da un devastante attacco di Kuzan, l’ex Ammiraglio Aokiji.

Per finire, vi lasciamo alle ipotesi su quando potremo vedere l’isola di Elbaf nella serie.

