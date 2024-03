ONE PIECE: 3 snodi della trama di Egghead su cui Oda dovrà riflettere molto nella pausa

Ora che ONE PIECE è in pausa più del solito Eiichiro Oda dovrà riflettere bene sui prossimi snodi narrativi della trama di Egghead: abbiamo scelto tre punti cruciali che dovranno essere risolti per chiudere al meglio questa saga del manga.

Partiamo ovviamente con la fatidica rivelazione che Vegapunk farà (e che se si va avanti di questo passo andrà avanti ancora per parecchi capitoli). Eiichiro Oda sta creando un certo hype attorno alle sue parole, perciò sarà importante che risultino davvero cruciali per lo status quo del mondo, soprattutto per la presenza degli Astri.

Ecco, venendo a loro, l'altro punto è proprio come l'arco narrativo degli Astri di Saggezza verrà chiuso nella saga di Egghead. Metterli tutti in gioco senza che ci siano conseguenze (per loro o per i buoni) avrebbe poco senso, perciò ci aspettiamo almeno un risvolto drastico causato dall'arrivo delle massime cariche del Governo mondiale su Egghead. Ci siamo anche chiesti chi è più forte in ONE PIECE tra gli Astri di Saggezza e gli Imperatori.

Ultima questione è la fuga dei Mugiwara, che ovviamente riuscirà magari senza enorme fatica ma che dovrà comunque risultare coerente e non perché deve succedere. In questo Eiichiro Oda si aiuterà probabilmente con il robottone che si è risvegliato, magari in grado di uccidere uno degli Astri contribuendo alla fuga di Rufy, della ciurma e dei Giganti.

E secondo voi Eiichiro Oda come risolverà questi tre elementi di trama? Diteci la vostra nei commenti, noi abbiamo ragionato sul perché gli Astri di Saggezza di ONE PIECE potrebbero essere immortali.

