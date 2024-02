ONE PIECE, 3 taglie che non hanno alcun senso nella scala di potere

Il sistema delle taglie offre una classifica più o meno precisa del livello di potenza e pericolosità dei pirati che solcano le acque del mondo di ONE PIECE. Eiichiro Oda sembra, però, essersi anche divertito ad inserire taglie che non rispettano propriamente o in maniera adeguata il pirata a cui si riferiscono accrescendone o diminuendone la fama.

Andiamo, quindi, a scoprire quali sono le 3 taglie senza alcun senso presenti nella serie, ma attenzione a possibili spoiler sull’avventura piratesca dei Mugiwara.

Iniziamo da un ex membro della Flotta dei Sette nonché grande esponente del mondo criminale: Donquijote Do Flamingo, antagonista principale della saga ambientata a Dressrosa dove ha dato prova delle sue inquietanti e tiranniche capacità da leader. Questa sua posizione di rilievo, le difficoltà create ai Mugiwara, il caos seminato nel regno, rendono Do Flamingo una delle figure più influenti del Nuovo Mondo, ma attualmente può vantare una taglia pari a 340 milioni di berry, cifra rispettosa ma irrisoria rispetto alla sua fama e rilevanza nei piani del crimine organizzato.

Arriviamo a uno dei personaggi secondari approfonditi nel corso dell’incidente di Egghead: Jewelry Bonney, che nonostante abbia guadagnato il titolo di Supernova, rientrando quindi tra i migliori pirati della nuova generazione, prima degli eventi sull’isola-laboratorio di Vegapunk vantava una taglia molto alta di 320 milioni di berry. Una cifra straordinaria, soprattutto se si considera il fatto che Oda non ha mai realmente spiegato il motivo dietro questa taglia, che ora, conoscendo i dettagli sul suo passato, potremmo ritrovare nella pericolosità che Bonney ha sempre rappresentato per il governo, soprattutto in relazione alle azioni moralmente deprecabili fatte da Jaygarcia Saturn nei suoi confronti.

Infine, concludiamo con Buggy il Clown, diventato uno degli Imperatori, con una taglia di 3.18 miliardi di berry sulla testa. Come ha fatto un personaggio creato con chiari intenti comici a raggiungere il secondo titolo più agognato dai pirati che solcano le acque del Nuovo Mondo? La risposta non si ritrova di certo nelle sue incredibili capacità combattive, ma ad un inganno, brillantemente architettato da Crocodile e Mihawk, i veri fondatori della Cross Guild. Avendo ceduto al loro “alleato” la responsabilità di aver creato l’organizzazione capace di far tremare le basi della Marina, Crocodile e Mihawk l’hanno reso a tutti gli effetti uno dei bersagli principali dell’organo militare del governo. Da qui deriva l’ascesa di Buggy a Imperatore, e in attesa di scoprire come evolverà la situazione, attualmente resta una delle più grandi offese e prese in giro nei confronti della generazione dei pirati fatte da Oda.

In conclusione, ecco il trailer della saga di Egghead, con animazioni spettacolari, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 1107 di ONE PIECE.