ONE PIECE: 3 teorie pazzesche sul frutto di Monkey D. Dragon

Uno dei personaggi più potenti di tutto ONE PIECE è sicuramente Monkey D. Dragon, padre di Luffy e comandante dell'Armata rivoluzionaria. Di lui però non sappiamo ancora il frutto del diavolo (o se ne possegga uno) e cosa potrebbe fare: ecco tre teorie su di lui.

Partiamo con quella più accreditata, cioè che Monkey D. Dragon in ONE PIECE abbia un frutto del diavolo legato al vento, che gli permette di creare tifoni, nubifragi e quant'altro. Un rogia quindi che gli lo farebbe diventare esso stesso vento per controllare tutte le correnti atmosferiche del caso. Similmente potrebbe avere un frutto capace di fargli controllare il meteo, non per forza solamente il vento, e quindi da lì creare tempeste mescolando aria, acqua ed elettricità.

C'è poi la teoria che il suo sia il frutto capace di manipolare l'acqua. Monkey D. Dragon potrebbe infatti avere un rogia che gli fa creare l'acqua o semplicemente piegarla al suo comando. Questa cosa potrebbe funzionare per tutti i tipi di acqua tranne quella marina, mantenendo quindi la debolezza dei frutti del diavolo.

Ultima teoria, forse la più intrigante, è che Monkey D. Dragon abbia uno zoo zoo mitologico in ONE PIECE modello serpente piumato. Si rifarebbe alla mitologia inca che lo vede come un serpente piumato o anche un drago. Una chimera che potrebbe riflettersi nei diversi poteri metereologici di Dragon. La coda fra l'altro ha un pattern simile al tatuaggio che Dragon ha sul volto.

E secondo voi che frutto del diavolo possiede Dragon? Ma parlando di misteri prossimi alla risoluzione, qual è il vero potere di Saturn in ONE PIECE? E soprattutto, cosa significa la risata di Gol D. Roger davanti allo ONE PIECE? Diteci la vostra nei commenti!