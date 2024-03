ONE PIECE, 3 villain tra i più oscuri di tutta la serie di Eiichiro Oda

Le epiche avventure di One Piece hanno portato i Pirati di Cappello di Paglia a confrontarsi con una schiera infinita di nemici. Decine di pirati e marine rivali ostacolano il sogno di Monkey D. Rufy e, se all'inizio le minacce sono spesso spensierate e comiche, l'oscurità permea i veri mali che affliggono questo mondo.

Un universo luminoso e vibrante cela nelle sue pieghe creature abominevoli che non esitano a compiere atti di indicibile crudeltà. Pirati conquistatori, potenti esponenti del Governo Mondiale e incubi personali dei protagonisti: i mostri in One Piece non conoscono limiti. Ecco una breve lista con alcuni dei personaggi più oscuri della serie:

Big Mom: Charlotte Linlin, conosciuta come imperatrice Big Mom, ha ingerito il Frutto del Diavolo Soul Soul di One Piece con il quale ha regnato mediante il terrore fino alla sua sconfitta. Conquistatrice spietata, ha rivendicato interi territori come l'Isola degli Uomini Pesce. Ma l'oscurità più profonda si cela nel suo passato. Abbandonata a soli 5 anni a causa della sua natura incontrollabile, trovò rifugio presso Carmel, donna che in realtà era una trafficante di bambini. Ignara del destino che l'attendeva, Charlotte festeggiò il suo sesto compleanno con un tea party insieme a Carmel e ai suoi nuovi fratelli. Quello che doveva essere un giorno di gioia si trasformò tuttavia in un incubo: Charlotte divorò accidentalmente Carmel e tutti gli altri orfani.

Im: Poco si sa di Im, il vero sovrano del Governo Mondiale, ma la sua influenza è avvertita in ogni angolo del mondo. Tiranno invisibile, Im è responsabile di innumerevoli crimini: omicidi, distruzioni, incarcerazioni ingiuste, schiavitù e genocidi. La sua identità rimane un mistero, alimentando il terrore e l'incertezza. Forse Im è un personaggio già noto ai lettori, o forse è qualcuno legato a una figura importante. Qualunque sia la sua vera natura, una cosa è certa: nessun altro personaggio in One Piece ha causato tanta sofferenza.

Draghi Celesti: I discendenti dei fondatori del Governo Mondiale si considerano divinità e trattano il resto dell'umanità come bestie. Forti delle loro bolle di resina che gli consentono di non dover respirare la stessa aria degli "inferiori", i Draghi Celesti esercitano un potere assoluto grazie al sostegno del Governo Mondiale. Sparare a persone innocenti per capriccio, cacciare per sport, schiavizzare e abusare di altri esseri umani: non c'è atrocità che i Draghi Celesti non si permettano. La loro influenza si estende fino ai Marine, che fungono da cani da attacco al servizio di questa casta. I Cinque Astri di Saggezza, tra cui Saturn, sono i volti pubblici di questa tirannia. La loro esistenza rappresenta un monito: la vera perversione non risiede solo nella forza bruta, ma nell'oppressione sistematica e nell'abuso di potere.

Su ASUS ROG Strix XG27AQ Monitor Gaming 27 in sconto oggi